贵州镇远:古老祭龙大典 祈求幸福安康

中新网镇远5月29日电(袁超)29日，贵州省黔东南州镇远县举行祭龙大典，上万名游客一同感受古老祭龙带来的民俗文化精髓，祈求幸福安康。

上午7时40分，护龙队伍衣着盛装，抬着龙头由当地著名景点青龙洞缓缓进入仪式现场，并将龙头放在祭龙台上。吉时一到，鞭炮炸响、锣鼓齐鸣，祭龙仪式正式开始，佛、道教人员依序起香、供灯，人们三拜龙头后，两教法师朗诵“龙王咒”，为龙头开光、点睛。霎时，礼炮齐响、芒筒声声、古韵阵阵，天空中七彩烟雾腾跃，宛如群龙聚会，将祭龙大典推向了高潮。

“我们崇拜龙，龙也寄托着我们对历史的敬畏。”当地刻龙人皇安东告诉记者，祭龙，是一种仪式，当地人也将对龙的崇拜以祭龙、划龙舟的方式呈现出来，满足了当地人对腾飞的期待。

祭龙结束，陆上游行开始。由六名壮汉抬着龙头走在游行队伍最前面，传统的舞龙舞狮，民族舞蹈、花灯戏等民俗民间文艺表演队紧随其后。当地舞阳湖上群龙游江，屈原问天、仙女撒花、西游记等组成了故事龙船。

（贵州镇远龙舟大赛陆上巡演现场）

“南人善舟，北人善马”。相传在汉朝时期，镇远民间就自发组织纪念爱国诗人屈原的活动，至宋朝已经很兴盛。十九世纪八十年代以来，赛龙舟活动最为活跃。从沅江带来的古湘楚文化与镇远苗、侗等土著文化交融。同时，“远镇一方”的镇远，曾是连接中原与西南边陲的军事要道，因武而建，因武而兴，有着两千多年的悠久历史和灿烂文化，酿造了独具魅力的镇远文明。

英国游客切罗尔今年的端午节特意来到镇远来感受中国传统节日的氛围。她说，第一次到中国来看划龙舟，感觉中国的节日丰富多彩。

对龙的祭奠，表现了传统的中华文化，而龙舟竞技队伍的团结和对胜利的渴求，无论顺境和逆境地拼搏，已成为当地人的一种精神象征。