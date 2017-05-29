全国今日共接待游客3050万人次 实现旅游收入122亿

中新网5月28日电 据国家旅游局网站消息，国家旅游局数据中心综合测算显示，5月28日，全国共接待游客3050万人次，实现旅游收入122亿元，全国旅游市场运行平稳。

国家旅游局指出，2017年端午节假期首日，全国大部分地区天气晴好，适宜出行，各地旅游产品供给充足，旅游公共服务保障充分，广大群众出游热情高涨，全国旅游市场运行平稳。据国家旅游局数据中心综合测算，5月28日，全国共接待游客3050万人次，实现旅游收入122亿元。

——民俗活动丰富旅游内涵，亲子游占据主流。端午假期首日，多地举办祭祀屈原、赛龙舟、品粽子等传统文化活动，民俗游、古镇游、祈福游等“旅游+民俗”主题产品更加走俏。与此同时，端午节与六一儿童节临近，为使孩子们提前感受节日氛围，收获快乐，众多家庭选择亲子出行，“亲子+民俗”产品成为旅游市场的重头戏。

——健康休闲引领出游风尚，骑行游热度不减。随着大众旅游时代的到来，传统观光旅游向休闲旅游转变，健康、休闲等出行理念深入人心，加上共享单车的普及，不少游客在端午假期选择骑行出游，尤其是在市区相邻景区间更受欢迎，比如：北京市圆明园—颐和园—北京大学，上海市外滩—城隍庙—田子坊等都是热门的骑行路线。

——拼假出行带动出境市场，家庭游更受欢迎。出境游方面，不少游客利用带薪假期将5月31日、6月1日、6月2日三个工作日与端午节假期和周末假期拼成八天长假，带家中老人、孩子一起出境旅游，新加坡、香港、日本、巴厘岛等目的地因以家庭游为主要特色而受到欢迎。