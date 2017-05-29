泰国当局决定推动成立东盟有机产品联盟巩固其领先地位

泰国中华日报5月29日报道 推动成立东盟有机产品联盟将是泰国当局巩固其在该地区有机品产业领先地位的第一步，为此商业部制定了一个包括4项实施战略的五年计划。

泰国商业部部长阿披拉迪女士透露称，为了进一步巩固泰国在有机产品领域本地区内的领先地位，首先将积极推动落实成立东盟有机产品联盟。在加强联盟有机产品交流合作外，积极开发符合市场需求的有机产品。

她说，为了更好的达成上述目标，该部已经制定了一个包括4项实施战略未来五年计划，分别是，1、搭建更加有效的有机产品市场反应机制，比如市场供需信息以及先进的信息平台。2、不断提升有机产品质量标准和认证体系，特别是泰国有机产品国际推广和品质认证方面。3、不断开拓泰国有机产品消费市场，特别是扶持一些迎合消费者市场需求的有机产品。4、不断提升泰国有机产品的附加值，不管是国内市场还是国外市场。

另悉，国际合作方面，目前已经和美国有机产品贸易协会开展了合作，包括联合举办国际性的有机产品展，ANUGA BioFach和 ALL Things Organic等。此外，7月27-30日还将在诗丽吉国际会展中心举办泰国有机产品展——Organic & Natural Expo。