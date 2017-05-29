财长1建议和1承诺支招果农 解决中国贸易商压价

泰国中华日报5月29日报道 针对中国中间商泛滥的泰国水果市场，财长提“1建议和1承诺”支招果农，认为抱团将是最直接有效的反击中间商压价行为的策略。并承诺政府方面将给予资金支持。

财经办主任吉萨达透露称，针对泰国水果出口市场中国中间商泛滥的问题，财长阿披萨向果农提出了“1建议和1承诺”的解决办法。财长认为，泰国法律支持外国人在泰从事水果进出口贸易，但针对中国水果贸易商近乎单边市场的垄断趋势泰国果农也有应对的策略，比如以合作社或是联盟的抱团方式与贸易商进行谈判议价。

就目前泰国水果贸易市场看，几乎被中国资本侵入，其中以榴莲、龙眼这两种水果最为突出。遇到水果行情好时，中国水果贸易商往往会降低产品质量的要求和规定，比如在还未老透的情况下提前砍摘。有时候又会因为追求数量多少而放弃质量控制。最终引发了一些水果质量缺陷的投诉问题。

财经办认为，既然泰国拥有自己的的水果种植产业，那就应该支持果农抱团，以联合议价的方式和中间商进行讨价还价，而不是采取“单兵作战”的方式。同时对产品进行统一包装和派送，提升产品附加值。让果农收益实现逐年稳定增长。

他说，在与颂奇副总理以及国资银行初步接触后的情况看，他们表示愿意提供资金支援。接下来，该办将加强和有关部门单位的宣传和帮扶工作，当然也包括营销推广。