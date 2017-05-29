官员表示将集中完成30%经济陈案结案工作

泰国中华日报5月29日报道 泰国案件执行厅官员表示，将联合泰国银行业公会以及15家商银代表就加快集中受理期限超过10年陈案进行磋商，同时还将开展破产企业资产清算信息共享方面的合作。

泰国案件执行厅厅长叻哇蒂小姐所，本月26日其与泰国银行业公会以及15家商银代表就加快集中受理期限超过10年以上经济陈案审理的推进工作进行磋商，希望在今年预算年内将30%经济陈案审理完毕。

据悉目前泰国全国期限超过10年以上的经济陈案案件多达12880起，涉案金额大约在290亿泰铢。该厅希望在今年预算年内将其中30%的涉案期限超过10年的经济案件一并审理完毕。而余下的部分则在放到明年继续推进。

她说，这些期限在10年以上的经济陈案原告大多都是商银，估计占到高达95%。而商银在解决这些问题时大多透过律师事务所向被告发起法律诉讼以挽回经济损失。有的则可能因为各种原因而直接选择搁置或是放弃。

按照各方磋商得出的结果，将对工作推进采取2月通报的机制，同时将加快陈案重新翻案审理的速度。据悉，截止2017年上半财年该厅审理结案案件共有1889件，约占总陈案的14.67%，月审理结案案件为315件。

另外，各方还就信息共享和支持电子支付系统达成共识，即将就破产企业资产清算和抵押信息实现共享，以及支持通过电子支付系统偿还负债。