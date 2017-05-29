外媒：印欲禁止中企投资电网 称要以此“展示实力”

[摘要]即便如此，印度仍允许中国企业投资其电信行业。新德里的能源、环境和水资源委员会行政总裁宣称：“即使没有中国投资，印度电力系统也能保持稳定和安全——并非只有中国人拥有技术。”

2012年7月31日，在印度首都新德里，一名乘客从停运的火车内探身窗外。 当日，在印度北部恢复供电数小时后，该国东部和北部地区13个邦又陷入电力瘫痪状态。 新华社/路透

参考消息网5月29日报道英媒称，印度禁止中国企业在印投资电网的举动凸显出一种矛盾——既希望吸引外资，又怀疑中国在当地的动机。

据英国《金融时报》网站5月24日报道，印度电力部长皮尤什·戈亚尔本周表示，一些国家不允许印度企业在其境内投资电网，那么这些国家的公司也不能投资印度电网。

戈亚尔说，当前的投资制度对印度不公平，在这样的制度下，“只要你愿意，就可以来印度投资赚钱，而印度公司却不能去你们国家赚钱”。

他还说：“我们相信互惠。”他说此举是“实力的展示”。

虽然这位部长坚称政府的新政策并非专门针对某个国家，但是分析人士说，受此影响最大的将是中国企业。

纳伦德拉·莫迪政府已经承诺要为全国13亿人民提供可靠的电力，这一承诺要求电缆和电网质量大大提高。印度的电网年久失修、破损不堪，大约五分之一的电力会在配电和输电过程中损耗。

报道称，莫迪政策的重点之一是政府承诺负担印度配电公司的大部分债务，作为交换，这些公司需要改善基础设施。但在此之前，政府也一直在执行另一项政策，即对有意投资印度电网的外国公司完全开放。

该政策有助于吸引更多的海外资本，受其影响，在截至2017年3月的一年中，外国在印度的直接投资达435亿美元，创下历史新高，比去年增长了9%。

然而，印度曾经在境外企业投资该国电力网络方面遇到问题。20世纪90年代，美国安然公司利用印度刚刚自由化的经济，在马哈拉施特拉邦投资达波尔电厂项目。邦政府同意购买该电厂输出的全部电力，但其接受的电价如此之高，以至于世界银行拒绝参与项目融资。

报道称，2001年，在与政府就相互之间的债务问题发生争执后，安然关闭了这座电厂。

报道，印度和中国多年来经历了坎坷的关系，而中国将在巴基斯坦投资550亿美元的计划进一步加剧了印中关系紧张。新德里方面担心，中国对巴基斯坦的投资是为了在南亚扩大政治和军事力量。

报道称，即便如此，印度仍允许中国企业投资其电信行业。新德里的能源、环境和水资源委员会行政总裁阿努纳巴·高希宣称：“即使没有中国投资，印度电力系统也能保持稳定和安全——并非只有中国人拥有技术。”