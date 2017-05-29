韩亲信门崔顺实之女将返韩 将被立即拘留并接受调查

[摘要]韩国法务部：郑某将于当地时间30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，并于次日下午3时5分许飞抵韩国。她在抵达仁川机场后将立即被押送至首尔中央地方支检接受调查。

中新网5月29日电 据韩联社报道，韩国法务部29日表示，前总统朴槿惠亲信门主角崔顺实之女郑某将于31日下午抵达韩国。抵韩后，她将被立即拘留并接受检方调查。

据报道，韩国法务部表示，郑某将于当地时间30日下午4时25分许从丹麦哥本哈根机场出发，并于次日下午3时5分许飞抵韩国。

据悉，由于已签发拘留证，她在抵达仁川机场后将立即被押送至首尔中央地方支检接受调查。

今年3月，丹麦检方决定将在丹麦被捕的郑某遣送回韩国，随后郑某向奥尔堡地方法院对检方决定提出异议。4月，奥尔堡地方法院就郑某对丹麦检方将其遣返的决定提起诉讼案进行一审，驳回郑某上诉，判决将其遣返回韩国。郑某再次向丹麦高等法院提出上诉，最终于本月24日撤诉。

此前分析认为，根据丹麦法律，应在30天内执行遣返疑犯的决定，但韩国司法部门要求尽快遣返郑某，因此郑某可能在1至2周内被遣送回国。

韩国亲信门独立检察组曾以涉嫌不正当手段进入梨花女大、第三方受贿罪等，要求丹麦方面遣返郑某。郑某被遣返韩国后会接受检方调查。