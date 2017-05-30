马克龙回应与特朗普的“世纪之握”：你不能让步！

【环球时报-环球网报道 记者 卢长银】美国总统特朗普日前在北约峰会期间与法国总统马克龙的“世纪之握”成为媒体津津乐道的话题，以“握手神功”著称的特朗普在马克龙面前丝毫没占到便宜，主动“求和”。有消息称，法国驻美大使曾专门就特朗普的“握手神功”急电警告马克龙，后者做足了准备。当地时间28日，结束G7峰会后，马克龙接受法国媒体采访，专门就他与特朗普的这场“握手大战”做出回应。

马克龙对法国《星期日报》说，当他与特朗普首次握手时，他已经为这个“关键时刻”做好了准备，“你必须显示你不会做什么让步，即使是象征性的让步”。马克龙说：这不是什么事关一切的要紧事，却也是个“关键时刻”，“我不会错过每件事，这样你才能得到尊重”。

马克龙还称，特朗普与土耳其总统埃尔多安、俄罗斯总统普京“依据实力对比思考问题，我对此不会介意”。

法国总统大选期间，特朗普曾公开支持马克龙的对手、极右翼候选人勒庞。本月25日北约峰会期间，特朗普与马克龙第一次见面，上演了这次“握手之战”。双方会谈前，坐在座椅上开始握手。两人四目相对，嘴唇紧闭，都非常用力，身子前倾，指关节变白，礼节性的微笑变得僵硬。握手持续好几秒,最后特朗普似乎流露出“停战”的意思，先松开了紧握着的手。