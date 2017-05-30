默克尔对特朗普不满称不再依赖英美 欲重燃“法德引擎”

25日，比利时首都布鲁塞尔，北约峰会在北约新总部举行。德国总理默克尔、美国总统特朗普出席合影仪式。新华社发

德国总理安格拉·默克尔28日说，本届七国集团峰会结束后，她意识到欧盟不能再完全依赖美国和英国，欧洲人的命运应掌握在自己手中。默克尔在讲话中同时暗示，随着英国举行“脱欧”公投和美国总统唐纳德·特朗普上台，战后西方国家的同盟关系已被严重削弱。据新华社

“依赖时代已结束”

默克尔28日在德国巴伐利亚州首府慕尼黑举行竞选宣传活动，面对2500多名支持者发表讲话。德国定于今年9月举行大选。默克尔2005年11月起担任总理，如能率领基民盟在联邦议会选举中获胜，将开始她的第四个任期。

谈及刚刚结束的在意大利举行的七国集团峰会，默克尔说：“最近几天的经历让我感受到，从某种程度来讲，我们互相完全依赖对方的时代已经结束。”

默克尔接着说：“出于这一原因，我只能说：我们欧洲人真的要把命运掌握在自己手中。”

根据她的说法，德国仍要继续保持和英国、美国甚至是俄罗斯等国之间的关系，但“我们必须为了自己的未来、为了欧洲人的命运打拼”。

在本届七国集团峰会上，气候变化是讨论话题之一。不过，由于美国政府持保留意见，七国集团未能就遵守应对全球气候变化的《巴黎协定》达成一致。对此，默克尔称这一结果是“6比1”。

欲重燃“法德引擎”

默克尔在讲话中虽然没有直接提及美国总统特朗普的名字，但对美国未表态支持《巴黎协定》感到不满。她表示，这一协定并不过时，而是推进全球化的关键协定。至今，没有迹象显示美国方面是留下还是退出。

特朗普曾称气候变化是“骗局”，并在竞选期间威胁要退出《巴黎协定》。迄今为止，特朗普仍未落实这项承诺，其政府还提议，美方应削减向数个联合国应对气候变化的项目拨款。

虽然七国集团峰会传出不和消息，但特朗普似乎对自己的表现很满意。他在推特发文写道：“刚从欧洲回来，这次旅程对美国来说大获成功。虽然工作辛苦，但成果丰硕！”

默克尔表达对特朗普的不满后，转而对法国新总统埃马纽埃尔·马克龙示好。她表示，要重新点燃“法德引擎”，为整个欧洲提供动力。如果法国需要帮忙，德国愿意随时提供帮助。

“只要德国能帮上的，德国一定帮，”默克尔说，“因为只有欧洲好了，德国才能好。”

马克龙本月14日就任法国总统，次日便踏上了海外首访之旅，直奔德国首都柏林。法新社评论，选择德国为首访目的地，可谓法国总统的“惯例”，因为德国与法国均为欧盟的重要支柱。