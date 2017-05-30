菲军方称马拉维市战事将结束 已造成至少98人死亡

资料图：菲律宾军方与反对派交火

新华社马尼拉5月29日电（记者董成文王羽）菲律宾武装部队发言人雷斯蒂图托·帕迪利亚29日说，政府军与反政府武装在菲棉兰老岛马拉维市的激战已造成至少98人死亡，战事将很快结束。

在当天菲武装部队和政府举行的联合记者会上，帕迪利亚说，除个别区域外，军方已几乎控制马拉维市。目前仍有必要对个别区域进行空袭，以确保清剿全部武装分子，预计战事将很快结束。

菲总统发言人埃内斯托·阿贝拉在记者会上说，目前已有18名军警在战斗中阵亡，另有19名平民丧生，反政府武装方面有61人被击毙，连日来的战斗还造成近6万人逃离家园。

菲武装部队总参谋长阿诺发表声明说，军方获得的可靠情报显示，“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员原本计划在斋月期间在马拉维市放火烧城，军方23日在当地的搜捕行动挫败了他们的图谋。

23日下午，菲军警根据情报，在马拉维市搜捕“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员，引发双方交火。总统杜特尔特当天宣布在棉兰老岛等地实施为期60天的戒严。

阿布沙耶夫武装成立于上世纪90年代初，目前主要在菲南部活动，参与制造了一系列袭击和绑架活动。“穆特组织”是一支活动在棉兰老岛的反政府武装，曾制造多起炸弹袭击和绑架勒索案。