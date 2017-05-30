日本国民不愿恋爱结婚 政府投23亿日元支援操碎心

[摘要]日本厚生劳动省下属国立社会保障与人口问题研究所上月4日发布的一份报告显示，2015年，50岁仍未结婚的人口比例在日本男性中达23.37%，在女性中达14.06%，刷新最高纪录。

理由是很多人希望对方重视自己的性格而非外表。

据新华社电日本共同社28日报道，由于日本未婚率不断增高，多地政府为促进单身男女步入婚姻殿堂出谋划策。

爱媛县一家有政府背景的婚姻促进中心已经利用大数据“做媒”，通过个人资料等信息的匹配，帮助单身男女寻找合适的相亲对象。

为做媒不惜引入大数据

同意见面率终于提高到近三成

按共同社的说法，2015年3月，受爱媛县政府支持的一家婚姻促进中心开始利用大数据对注册会员的个人情况和学历背景等基本信息进行匹配。

这一大数据系统收集的信息广泛，包括会员参与过的相亲活动、网页浏览历史等，从而通过分析个人喜好推荐潜在的结婚对象。从5月开始，会员还可上传长达10秒的视频，作为附加介绍。

“大数据库推荐了许多我之前从没考虑过的(男性)类型，”一名40多岁的女性会员说，“这扩宽了我的选择面。”

这一婚姻促进中心提供的数据显示，自引入大数据以来，在其会员中，一方同意与另一方见面的几率从13%提升至29%，2015至2016年，该中心共促成228对夫妇。

除了利用大数据，这一婚姻促进中心还招收了大约240名志愿者，多为50岁至60岁的已婚女性，主要负责为单身会员提供建议。

“这些志愿者发挥了助推作用。”中心秘书长岩丸裕建说。

不是所有努力都有成效

安排了50次相亲见面只成了一对

日本多年来深陷少子化和老龄化泥潭，而年轻人不愿恋爱和结婚的现实让这一问题雪上加霜。

日本厚生劳动省下属国立社会保障与人口问题研究所上月4日发布的一份报告显示，2015年，50岁仍未结婚的人口比例在日本男性中达23.37%，在女性中达14.06%，刷新最高纪录。

这份调查报告把该比例定义为“终生未婚率”。这意味着，日本男性平均每4人中就有1人、女性平均每7人中就有1人终生未婚。

按共同社的说法，为了促进单身男女结婚，日本政府出台多种措施，包括向地方政府提供补贴，用以开展相亲活动等。2017年，全国47个都道府县将实施结婚支援业务，相关预算共计23.5亿日元(约合1.5亿元人民币)。

共同社近日的调查结果显示，这47个都道府县增设相关的结婚支援业务后，眼下共有约60万人次参加了相关活动，促成至少7749对夫妇。

为帮助单身居民“脱单”，日本多地各出招数，东京市政府也开办了相亲机构。在今年3月的一次相亲活动中，当地吸引了3000名单身单女前来参加。

不过，并非所有“促婚”努力都取得成效。

2015年8月，日本兵库县的一处婚姻介绍所选择在东京开设分支机构，目的是帮助该县单身居民找到愿意从东京移居到当地的结婚对象。

这处机构仅吸引了110人注册、安排了50次相亲见面，最终仅促成一对夫妇。

舆论

政府“促婚”争议虽大

但有效果比什么都强

按共同社的说法，是否应当通过“做媒”等方式介入民众的婚姻选择在地方政府引发热议。

“我们必须注意到，这种方式可能会被视为将特定的婚姻观强加于民众，”日本熊本县一名官员说，“生活观念取决于个人，我们很难知道究竟能干预多少。”

不过，一些婚姻服务专家则呼吁，地方政府应当继续“介入”。

“(婚姻)是个私人问题，需要谨慎，”婚姻专家板本阳子(音译)说，不过“日本地方政府(促进单身男女结婚的)一些项目取得了实际效果。”