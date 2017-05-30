原日本驻韩大使出书狠“黑”韩国：幸亏我不是韩国人

日本驻韩国前大使武藤正敏新书《幸亏我不是韩国人》。（图片来源：亚马逊网站）

新华社北京5月29日电（记者刘秀玲）原日本驻韩大使武藤正敏6月1日即将出版新书，在这部名为《幸亏我不是韩国人》的书中，武藤对韩国新总统文在寅进行正面辛辣批判，书中还有不少内容对韩国加以嘲讽。韩国媒体指出，在韩日两国关系因历史问题恶化的当下，原驻韩大使出版此书将引发新论战。

【批文在寅】

《幸亏我不是韩国人》以韩国新总统文在寅和本书作者武藤正敏两人的图片做封面，封面上写着“为什么是文在寅！惊呆无语！”“亲近朝鲜、叫嚣反日的总统，日本要以强硬决心对付”等挑衅性语句。

武藤在书中将文在寅称为“最差的总统”，他说：“我见他的时候，他脑子里只有朝鲜那点事儿。”武藤将文在寅定义为大众迎合主义者，说他不擅长经济政策，必将失败，而后“势必推行露骨的反日政策，届时，日本需毅然应对。然后，日美会将韩国进一步逼上困境”。

【嘲讽韩国】

今年2月，武藤向日本周刊杂志《钻石》投稿，标题为“幸亏我不是韩国人，原驻韩大使从心底这么想的理由”。在这篇文章中，武藤将韩国描述成一个“考试如同战争、就业难、结婚难、老后不安、自杀率高的极为残酷的竞争社会”，称“我觉得自己没生做韩国人真是太好了，生在日本真是太幸福了”。他还说“韩国人非常爱慕虚荣”“因为好面子，结婚仪式也爱搞气派的”。在即将出版的新书中，他将延续对韩国的批判和讽刺。

武藤还将韩国弹劾前总统朴槿惠归罪于韩国的社会问题，为朴槿惠抱不平。他说：“（韩国人）在竞争社会中拼死奋斗也得不到回报，这种不满转向了朴总统，”“因为朴总统在任期间一直试图改善日韩关系，所以（韩国人）将攻击的矛头对准了日本”。

【韩国通的“憎韩”书】

2012年8月10日，时任日本驻韩国大使武藤正敏抵达韩国首都首尔的机场，准备离开韩国。（新华/路透）

武藤现年69岁，自2010年8月至2012年10月，在韩国担任日本驻韩大使。算上此前3次驻韩，他在韩国总共呆了12年，是日本外交官中有名的韩国通。2013年，为了表彰武藤对韩日关系作出的贡献，韩国政府还向武藤授予勋章。

2012年，因抗议时任韩国总统李明博登独岛（日称竹岛），武藤曾被临时召回日本。

《幸亏我不是韩国人》在网络书店的售价为1350日元（约合83元人民币）。韩联社29日报道称，武藤有关韩国的论述单纯强调韩国的负面问题，《中央日报》则称新书可能引发新一轮论战。一名网友在亚马逊上评价这本书是“只会搞人身攻击”的“仇恨书”，“在韩国，反日书根本不会受到关注，甚至连卖的地方都没有。你应该感到羞耻。武藤正敏，因为你我都羞于做日本人。”（新华社客户端报道）