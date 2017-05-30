韩亲信干政门崔顺实女儿将返韩 涉嫌获三星非正常资助

[摘要]除了涉嫌上学“走后门”，郑某还卷入“亲信干政”案。韩联社报道，三星集团曾与崔顺实名下一家位于德国的企业签订价值182万美元的合同，用于资助郑某进行马术训练、购买马匹还有她在欧洲的奢华生活。

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韩国每日广播网络报道，“亲信干政”案主角崔顺实的女儿郑某已经订好从丹麦哥本哈根起飞的机票，预计将于5月31日抵达韩国仁川国际机场。

郑某现年20岁，2015年以“马术特长生”名义被韩国名校梨花女子大学招收。2016年年初，韩国媒体爆料，郑某通过“走后门”才进入梨花女大，这所知名高校为录取她甚至专门修改招生简章。此外，郑某在校期间种种“耍大牌”的行为引发师生抗议，校长引咎辞职，郑某最终也被校方取消学籍。

除了涉嫌上学“走后门”，郑某还卷入“亲信干政”案。韩联社报道，三星集团曾与崔顺实名下一家位于德国的企业签订价值182万美元的合同，用于资助郑某进行马术训练、购买马匹还有她在欧洲的奢华生活。

今年1月1日，郑某因护照过期，在丹麦北部城市奥尔堡被拘留。韩国随后要求引渡，直至上周才获丹麦方面同意。郑某一度提起上诉，后撤回。

韩国每日广播网络报道，郑某已经订好30日从哥本哈根起飞的机票，将经由荷兰首都阿姆斯特丹于次日返回韩国。

郑某入境后，预计将被警方带走，就涉嫌“走后门”进入梨花女大和获三星集团“非正常”资助接受讯问。

不过，郑某届时会否登机尚不能确定。据新华社