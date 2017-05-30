外媒：文在寅对中美维持战略模糊 萨德成手中悬案

图说：4月26日，在韩国庆尚北道星州郡，“萨德”反导系统部分装备在警察的护卫下陆续运往“萨德”系统部署地星州高尔夫球场。民众打出“不要萨德要和平”的标语。 新华社/韩联社

参考消息网5月30日报道 美媒称，韩国新总统文在寅上台后希望改善中韩关系，中国方面也释出欢迎的信号。与此同时，文在寅在“萨德”系统部署问题上的态度不明朗，美韩联盟是否能保持紧密将是文在寅下月访美时外界关注的重点。

美国之音电台网站5月27日发表文章称，文在寅将在6月底访问华盛顿，与美国总统特朗普首次会面。外界认为，文在寅的对美政策还不明朗，在部署“萨德”反导系统问题上，文在寅采取的是一种战略模糊立场：特朗普高调要求韩国应该为“萨德”买单，文在寅则表示“萨德”预算应交由韩国国会决定。

国际问题学者普遍认为，韩国在中美两国之间一直希望能采取“两边倒”的策略。峨山政策研究院研究员詹姆斯·金5月25日在华盛顿的一次研讨会上说：“中国人担心美国所谓的遏制战略，需要处理与美国盟友的关系，韩国显然是美国盟友中最薄弱的一环。长久以来，中国都认为韩国是一个可以移动的棋子，而且韩国一直以来也采取一种‘双重层级’的做法，在经济上与中国合作，在安全上与美国结盟，这在文在寅上台后也没有改变。”

峨山政策研究院的詹姆斯·金认为，美国也不应该在“萨德”问题上做事太强硬，特朗普要求韩国分担部署“萨德”开销的言论可能适得其反。他说：“如果美国在‘萨德’问题上对韩国太蛮横，可能在这个问题上受到韩国公众的抵制。”

朝鲜半岛问题专家也认为，文在寅的政策也是为了争取韩国在半岛事务中的更多的主动权。峨山政策研究院的高明贤说：“通过与朝鲜增强关系，韩国可以减少美国、中国、甚至是日本插手朝鲜半岛事务的空间。”

韩国总统府官员最近多次表示，将在不违反对朝制裁的合理范围内，寻求恢复开城工业园区运转，并重新启动金刚山旅游项目。韩国官员还说，会保障韩国民间团体对朝鲜的人道主义援助。

文章称，国际问题研究学者认为，半岛无核化不是文在寅的首要目标，这可能会构成美韩之间在对朝施压问题上达成共识的障碍。

詹姆斯·金说：“文在寅希望和朝鲜谈判的是，不要再进行武器试验、新的武器发展，到最后我们会解决无核化的问题，无核化不是首要问题……也许这也会让北京高兴。”

史汀生中心的孙韵认为： “韩国新政府仍然会争取维持（对朝鲜）一定水平的遏制。韩国不太可能会寻求最大程度的遏制，而是会寻求遏制的最小化。这也是中国希望看到的。”孙韵认为，韩国扩大与朝鲜的接触降低了朝鲜遭到美韩联盟军事打击的可能性，因此，文在寅政府的对朝政策对整个地区具有稳定的效果。