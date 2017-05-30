擅长赚“快钱”的房企为何热衷布局医教领域？

新华社上海5月30日电(记者郑钧天、郭敬丹)多家上市房企正从传统的住宅服务延展至教育、医养等多元化服务。擅长卖房赚“快钱”的开发商，缘何热衷于这些投资周期长、盈利前景不明朗的行业？

上海万科近日宣布启用独立教育品牌“德英乐”。上海万科副总经理、上海德英乐教育总经理许青川说，万科已从学校承建方成长为能够对外输出的教育品牌，将立足上海，辐射华东，迈向全国，力争成为从幼儿园到高三的教育服务商。

“万科教育从起初的民办复旦万科实验学校，到如今参与13所幼儿园及中小学的教育教学管理，形成了覆盖公办、民办及素质教育的完整业务体系。”万科集团董事会主席王石说。

碧桂园、阳光城、海亮地产等上市房企也都拥有独立教育品牌，有的还将教育板块拆分上市，如海亮地产和碧桂园的教育板块登陆美国资本市场。碧桂园以“名校+名盘”模式在全国拓展；阳光城深耕幼教领域，成立基金用于教育产业并购；保利、万达、金地、世茂、正荣也在尝试进入教育板块。

泰禾集团、绿地控股等上市房企直接向高校注资。泰禾去年10月向清华大学医管院捐赠2亿元，今年5月又向同济大学捐赠2亿元设立“同济大学泰禾医学发展基金”，用于支持同济大学医科高端人才引进、教学质量提升、科研平台建设、学生创新创业及国际化卓越医学人才培养。前不久，泰禾出资3亿元，向福州一中捐建现代书院，加强国学教育。

泰禾集团董事长黄其森表示，房地产进入存量时代，业主需求将逐渐转移至教育、医疗、文化等领域，这些领域后续增长潜力非常大。万科集团高级副总裁、万科上海区域首席执行官张海表示，万科将依托地产核心业务发展教育、医养、城市更新等业务。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，教育产业能为住宅和社区提高附加值，也能成为房企的利润增长点，开发商着力培育医疗、教育业务应是趋势。