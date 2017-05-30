河北辛集一企业发生硫化氢中毒事故 致4人死亡

中新网辛集5月30日电(俱凝搏)29日上午，河北辛集市欧赛皮革有限公司污水处理厂在维修曝气池电机过程中发生中毒事故，造成6人中毒，4人死亡。经初步调查，其事故原因是企业污水处理厂检修过程中，职工更换曝气池电机时，因未采取防护措施，造成积存污水发酵产生硫化氢中毒。

据河北省辛集市政府通报称，5月29日上午，辛集市欧赛皮革有限公司污水处理厂在维修曝气池电机过程中发生中毒事故，造成6人中毒，送医院后经多方抢救，4人已无生命体征，1人脱离危险(在河北省医科大学第二医院治疗)，病情趋于稳定，1人病情较轻，在辛集市第一医院留院观察。

事故发生后，河北省委、省政府和安监、环保、卫计等部门高度重视，辛集市委书记邸义、市长田耀筠组织有关部门启动了应急预案，成立了综合协调、医疗救助、现场管控、维护稳定、善后处置、事故调查等由市领导牵头负责的工作小组，迅速开展伤员救治和善后处理工作。

事故发生后，辛集市政府首先对在医院治疗的伤员，由主管卫生工作的副市长带领有关人员，24小时陪护在医院，现场协调有关事宜对伤员进行全力救护。二是对4名罹难职工，由市委副书记负责，组成4个工作组，具体负责对家属的安抚稳控、赔付救助工作。三是严格管控现场，由主管副市长负责，组织安监、环保、公安等部门，对事故现场进行隔离管控，强化通风措施，并确定警戒范围，避免次生灾害发生。公安部门对企业法人进行了控制，对企业财务帐户进行查封。安监部门对企业相关资质资料进行封存备查。河北省环保厅带领监控中心技术人员连夜对厂区内外空气质量进行实时监测。四是开展事故调查。在河北省安监部门的指导下，辛集市连夜成立由主管副市长任组长，安监、环保、公安、制革区、工会、监察、检察院等部门为成员的事故调查组。对事故性质、具体原因、相关责任进行细致调查。据初步调查，事故原因是企业污水处理厂检修过程中，职工更换曝气池电机时，因未采取防护措施，造成积存污水发酵产生硫化氢中毒。

在认真开展伤员救治、善后处置、事故调查等各项工作的同时，针对事故暴露的问题和隐患，辛集市委、市政府举一反三，汲取教训，切实加强安全生产各项工作措施落实。

5月29日、30日，两次召开全市安全生产工作紧急会议，利用一个月的时间，在全市对制革、银粉、危险化学品等重点行业开展安全生产事故隐患大排查。在全市开展以危险化学品、制革、银粉、人员密集场所、道路交通、建筑施工、特种设备等重点行业领域专项整治，对制革企业全部进行停产整顿。在全市范围内进一步实行安全生产定期排查和不定期抽查、安全生产隐患备案整改销号、重大隐患领导分包督导制度以及公开举报、选派稽查特派员等制度，健全完善安全生产监督管理长效机制。(完)