昆明法院发放5亿“老赖”欠款 壮汉抬钱抬到手酸

5月25日，昆明，前来领取执行款的90多名案件执行申请人脸上也露出了久违的笑容。一名壮汉走上发还席，怀抱100多万元执行款时，手酸了、腿麻了，身子只能用力向后倾斜，才能托住这笔来之不易的执行款。场面虽然有些尴尬，但他的脸上笑开了花。

据介绍，本次昆明两级法院集中发还722件案件，总额达5.03亿元的执行到案款项，其中五华、官渡、盘龙、西山、安宁五个基层法院的发还金额都达到了“千万元”级别，昆明中院则达到了3.18亿元。

“这些行动中，执行人员黑夜灯火下追击‘老赖’、假日风雨中查控财产、有时候执行人员一天要赶两三趟飞机、行车数千公里，为的就是到不同地方的银行就行划扣。”昆明中院政治部副主任兼执行局副局长王翁阳表示，昆明两级法院的执行干警用实际行动践行了“基本解决执行难”的承诺。

与此同时，昆明各基层法院分会场的案款发还情况也在昆明中院进行了同步直播，前来领取执行款的当事人无不喜笑颜开。现场昆明法院还发布了“迅雷行动”中的一批典型案例。

在一起民间借贷案件中，申请执行人为梁某、梁某某，他们于2016年1月29日向昆明中院申请强制执行昆明某旅游度假公司所欠的4000万元及相应利息。历经各种困难评估报告出炉，执行员又对各项债权进行了梳理，对各债权人所占债权比例进行了确认、确保土地权属清晰无误后，执行员将本案移送司法拍卖。2017年3月29日，本案涉及的土地使用权及地上建筑物拍卖成交，所得价款5300余万元。该笔款项于5月25日发还给了各当事人。

来源：中新网