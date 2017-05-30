港媒称澳州长为歧视华人历史道歉：道歉永远不会太迟

25日，维多利亚州州长安德鲁斯会见重走“罗布之路”的华人和其他人士，并向160年前在该州受到种族歧视的华人道歉。（澳大利亚《时代报》网站）

参考消息网5月30日报道港媒称，澳大利亚华人社区对维多利亚州政府就一个多世纪前对移民征收的一项种族主义税收道歉表示欢迎，称该举动在消除持续至今的歧视方面迈出了一步。

香港《南华早报》网站5月28日报道，维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯25日在会见华人社区领袖后，在州议会大厦的台阶上发表了这一道歉。安德鲁斯说：“道歉永远不会太迟。对每位维多利亚州的华人，我谨代表维多利亚州议会、维多利亚州政府，表达我们最深切的歉意，我对你们说，我们深感抱歉。”

这项税收政策可追溯到19世纪中叶。当时，许多中国移民——其中一部分来自广东——来到新南威尔士州和维多利亚州的金矿工作。由于移民越来越多，1851年，维多利亚州政府通过了移民限制法，要求在该州登陆的华人移民缴纳高额的“人头税”。为了躲避该税，成千上万的华人在南澳大利亚州下船，徒步跋涉数百公里来到维多利亚州。这个旅程被称为“罗布之路”。“罗布”指的是南澳大利亚州的罗布港。许多人在途中因饥饿和劳累而死亡。

5月6日，一批澳大利亚华人从罗布出发，重走了这一旅程。他们在安德鲁斯发表道歉前不久抵达此次步行活动的终点——维多利亚州议会大厦。

澳大利亚广东联谊会会长黄壮说，这是政府官员首次为这项种族主义政策道歉，这背后是更加强大的中国，以及澳大利亚的华人社区在政治上更加活跃。

澳大利亚新南威尔士州广东同乡会会长钱贵元（音）说：“我们认为，尽管这种歧视发生在160年前，官方的道歉仍有助于消除今天的歧视和种族主义。这有助于华人社区地位的提高。”