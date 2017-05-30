金正男死亡案两名女性嫌疑人今天再次出庭

[摘要]上个月13日，雪邦地方法院已经对这两名女嫌疑人进行了一次聆讯，但辩方律师当时指出，“警方没有依辩方请求提供监控录像等关键证据，而这可能影响判决结果”；检方则表示“仍在等待几份官方报告”。

北京时间今天上午，马来西亚雪邦地方法院将再次对涉嫌“在吉隆坡机场杀害一名朝鲜籍男子”的两位女嫌疑人进行聆讯，预计在这次聆讯结束后，这一案件将交由马来西亚高等法院继续审理。

上个月13日，雪邦地方法院已经对这两名女嫌疑人进行了一次聆讯，但辩方律师当时指出，“警方没有依辩方请求提供监控录像等关键证据，而这可能影响判决结果”；检方则表示“仍在等待几份官方报告”。于是，法官决定在5月30日也就是今天，举行第二次聆讯。

今年2月13日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡机场寻求医疗帮助，之后在送医途中死亡。马来西亚警方逮捕了两名涉案的女性嫌疑人。3月1日，马来西亚检方以谋杀罪正式起诉这两名嫌疑人，一旦罪名成立，她们可能将面临死刑。

金正男遇害已知核心事实

1. 嫌犯是谁

马来西亚警方目前已逮捕4人。据马媒消息，被捕女嫌犯称并不知是暗杀，是收了神秘男子100美元酬劳拍摄恶搞短片。

第一名，女性，越南国籍，28岁，2月4日抵达吉隆坡

第二名，男性，马来西亚国籍

第三名，女性，印度尼西亚国籍，与第二名马来西亚男性有关联，25岁，职业按摩师

第四名，男性，朝鲜国籍，李忠哲被马来西亚驱逐出境，与妻儿从北京转机返回朝鲜

另有7名嫌犯在逃：

马来西亚全国副总警长诺拉昔此前公布7名被通缉的男子照片，其中5名确认为朝鲜人，另2人则有待证实。

马来西亚警方再确认两名嫌疑人身份，一名据称是朝鲜大使馆的工作人员，一名据称是朝鲜航空的工作人员。马来西亚警方已经签发针对朝鲜高丽航空一职员的逮捕令。该职员叫金郁日，现年37岁，涉嫌参与金正男案。

2. 作案细节

2月13日上午9时许，金正男在吉隆坡国际机场离境厅等候10时飞往澳门的班机时，被身份不明的人从后面抓住并向其面部泼洒不明液体。

他随后向机场柜台职员求助，在从机场诊所被转移至医院救治途中身亡。

有日媒播出事发时的闭路电视片段，金正男被2名女疑犯夹攻袭击，喷洒毒液，两名女疑犯之后冷静地走开,，全过程仅数秒。

3.尸检结果

马来西亚警方声明中称，死者面部和眼部均含有VX神经性毒剂。

4.马来西亚确认金正男身份

马来西亚副总理扎希德15日下午对媒体表示，马来西亚警方是通过获取其孩子的DNA样本，来确定死者身份为金正男的。