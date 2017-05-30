Nune寺庙内向神灵献舞

舞姿曼妙轻盈动作优雅

泰国中华网 日前，泰国女神Nune Woranuch在大城府某寺庙内向神灵献舞。照片中，身着泰装的她翩翩起舞，泰式舞姿曼妙轻盈，动作优雅，不愧泰国第一女神的称号。

据悉当年她主演《毒爱》的景区也在此拍的。