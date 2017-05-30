超级食品热给泰国椰子出口全球带来新商机

泰国中华网综合报道 超级食品（Superfood）近几年在世界各地尤其是美日等发达国家盛行。超级食品是指具有丰富的营养并对人体有明显的抗氧化作用的食品，作为泰国主要经济植物的椰子也被列为超级食品。2015年泰国的椰子种植面积约120万莱（1莱约合2.4亩），总产量约100万吨，大部分供国内消费和作为椰浆厂的生产原料，少量直接出口。最近五年泰国椰子及制品的内销与出口比例为60：40。

椰子被列入超级食品后，椰子及制品越来越受到国际市场的欢迎，消费需求出现大幅增长。2016年全球椰汁消费量已达到1.6亿加仑，总值超过20.6亿美元，比2015年高出19.5%。同时，作为椰子主要加工制品的椰浆(coconut milk)消费量也出现大幅增长，2016年全球市场销售额高达9亿美元，比2015年增长14.8%。尽管健康意识导致椰子产品需求增长，但全球椰子产量却逐年下滑。2017年世界主要椰子生产国均面临产量不足的问题。

椰子及制品分为多个种类，包括鲜椰子（椰青）、加工椰子制品如椰浆和椰子油。其中椰浆为泰国的重要出口产品，占所有椰子及制品出口值 的75%以上，主要出口市场为欧盟、美国和澳大利亚。泰国椰浆出口随泰国菜的风行、海外泰国餐馆数量增加以及健康意识上升而趋向增长。2016年泰国椰浆出口总值高达109亿泰铢，比2015年增长12.6%，最近五年年均增长16.7%。

此外，其他椰子加工制品如椰子油和椰汁的出口也同样随健康意识和发达国家兴起的超级食品热潮而趋向大幅增长。过去两三年期间，椰汁成为大受欢迎的饮料，部分源于人们的健康意识和泰国香水椰青在中国市场日益受到热捧。

开泰研究中心认为，全球市场对泰国椰子及制品的需求将随超级食品热潮趋向进一步增长。预计2017年泰国椰子及制品出口值将增长18.5%，达到164亿泰铢，其中椰浆出口值将增长16.5%达到157亿泰铢。

展望未来，开泰研究中心认为椰子及制品具有良好的增长潜力，有助于进一步提高各经济部门的业务发展和拓展商机。作为生产链上游的农户可能转向种植价格趋向上升的椰子以取代价格趋于下滑的其他作物。同时，中游的中小企业和下游的出口企业也将获得良好的商机，应趁势研发新产品，为椰子制品创造更多附加值，以落实“泰国4.0”战略。不过，泰国的椰浆和其他椰子制品生产仍面临原料不足的障碍，导致泰国必须从邻国进口部分生产原料。此外，泰国的椰子单位面积产量仍大幅低于其他主要椰子生产国，有关部门应加大农业科研投入，设法提高椰子单产。