韩媒：乐天玛特撑不住了？或抛售中国店铺“大瘦身”

[摘要]据报道，在华乐天玛特中的90%(74家)至今依然处于停业状态，其余13家店铺自主停业、另有12家店铺虽然正常营业，但几乎无人问津，与“开门停业”无异。

乐天玛特(图片来源于网络)

【环球网综合报道】韩国《亚洲经济》5月30日援引业界知情人士的话称，乐天玛特或抛售中国当地部分店铺。报道称，整体业绩低迷加之“萨德”所带来的重创，在华乐天玛特比起维持现有规模，适当进行“瘦身”也许更为现实。

韩国业界29日有消息称，乐天玛特方面计划抛售长期亏损的20-30家店铺，目前正与中国当地企业协商。

但乐天玛特相关人士否认了上述说法表示：“目前没有对抛售等事宜进行商讨，为提高中国事业经营效率，每年都在推进结构调整。”

据报道，在华乐天玛特中的90%(74家)至今依然处于停业状态，其余13家店铺自主停业、另有12家店铺虽然正常营业，但几乎无人问津，与“开门停业”无异。

据了解，抛售对象为上海等地区常年亏损的“C级”店铺，2008年6月乐天玛特进军中国市场以后，在华事业一直呈赤字。2013年亏损830亿韩元，2014年增加至1410亿韩元，2015年再次增至1480亿韩元，去年亏损规模也在1240亿韩元左右。

今年3月初开始部分店铺停业，因此所受损失将直接反映在第2季度的业绩上。今年首季度乐天玛特销售额(包括超市在内的112家店铺)同比减少32.6%，为2260亿韩元。

针对乐天在华经营问题，中国外交部曾表示，中方欢迎外国企业来华投资兴业并始终尊重和保护外国企业在华的合法权益。同时也强调，有关企业在华经营必须合法合规。外国企业在华经营成功与否，要由中国市场和中国消费者决定。