美海军：已邀请中国参加2018年环太军演及准备会议

[摘要]五角大楼方面已经表示会邀请中国参加将于6月份在美国圣地亚哥举行的演习准备会议。如若最后成行，这将是中国海军第三次参加环太军演。

据美国防务新闻网站5月29日报道，美国海军方面周一确认已经向中国方面发出了参加2018年举行的“环太平洋”联合军事演习的邀请。

美国海军第三舰队发言人瑞恩·佩里（Ryan Perry）周一回应问询时表示，美国方面已经邀请了所有参加“环太平洋-2016”联合军事演习的国家继续参加2018年举行的军演。

佩里表示，五角大楼方面已经表示会邀请中国参加将于6月份在美国圣地亚哥举行的演习准备会议。

如若最后成行，这将是中国海军第三次参加环太军演。

防务新闻网站将此次邀请的背景定义为“紧张局势”。据中国国防部5月25日发布的消息，美国“杜威”号导弹驱逐舰25日擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国海军“柳州”号导弹护卫舰、“泸州”号导弹护卫舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

对此，中国国防部发言人任国强25日回应称，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。对于美军方这种炫耀武力，推动地区军事化，且极易引发海空意外事件的行径，中国军队表示坚决反对并已向美方提出严正交涉。“当前，中美两国两军关系处在发展的重要时期。我们认为，健康稳定的中美关系符合双方的共同利益，需要双方的共同努力。我们要求美方采取切实措施改正错误，为两国两军关系的发展增添正能量。美军的错误行为只会促使中国军队进一步加强能力建设，坚定捍卫国家主权和安全。”

外交部发言人陆慷也在同日举行的例行记者会上表示，“美方军舰有关行为损害中国主权和安全利益，极易引发海空意外事件，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

陆慷表示，当前在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势趋缓降温，并不断呈现积极发展态势。美方上述行径严重干扰有关对话协商进程，损人不利己。

“环太平洋”联合军事演习，是由美国倡导并举办的国际上最大规模的海上军事演习，它从1971年开始举行，1991年后改为每两年一次，演习的目的旨在提升太平洋沿岸国家保护海上通道安全及联合应对海上非传统安全威胁的能力。

中国从1998年开始派遣观察员参加此演习，并于2014年首次派遣实兵参演。2016年6月30日至8月4日，“环太平洋-2016”演习在夏威夷群岛和加利福尼亚州及其附近地区举行，包括美中在内的27个国家参加。中方参演兵力由导弹驱逐舰西安舰、导弹护卫舰衡水舰、综合补给舰高邮湖舰、和平方舟医院船、综合援潜救生船长岛船，以及3架舰载直升机、1个陆战分队、1个潜水分队组成，共1200余名官兵参演。演习中，中美舰艇共同演练了海上反恐反海盗科目等。