文在寅对朝风向生变 外界预计会采取和解政策

Moon Jae-In

开城工业园区

韩国统一部近日说，政府计划额外补偿朝鲜开城工业园区（下图）入驻韩企的损失。迄今为止，韩国已经全面中断这一南北经济合作项目运营一年多。韩联社认为，加大补偿力度的方案说明韩国新任总统文在寅（上图）执政后，对朝政策风向发生改变。作为韩国前总统卢武铉的幕僚长，文在寅在对朝政策上经历了金大中-卢武铉时期的“阳光政策”。外界预计他会对朝鲜采取缓和与和解政策，由于文在寅的英文名字为 Moon Jae-In，他的文姓“ Moon ”恰巧是英文月亮，所以外界遂有“韩国‘月亮’能否给朝韩带来‘阳光’”的评论。

加大补偿力度

韩国统一部一名不愿公开姓名的官员28日说，政府打算额外补偿开城工业园区关闭给入驻韩企带来的损失。他们已经向文在寅政府的过渡团队汇报。不过，补偿金额尚未确定。

开城工业园区位于韩国首尔西北方向约50公里处的朝鲜开城，靠近朝鲜半岛南北军事分界线。2004年开园，2005年投入运营，是韩朝双方经济合作的最主要成果，也被视作两国关系的晴雨表。

2016年2月10日，韩国政府突然宣布，全面中断开城工业园运营，撤离入驻韩方企业人员，以回应朝鲜年初连续进行核试验和发射远程火箭。朝鲜随即针锋相对，次日宣布关闭园区，冻结韩方所有资产，撤出园区内的朝鲜工人。

受园区停运影响，入驻韩企在固定资产和流动资产方面遭受了损失。其中，固定资产的损失已经通过韩朝经济合作保险制度得到补偿。韩国统一部今后据信将重点补偿流动资产、即原材料和成品方面的损失。

这名统一部官员说：“流动资产损失影响园区内的分包商和合作制企业……我们正在研究情况，从而覆盖所有被认定的损失。只不过，尚未完成所有细节，也没有确定赔偿规模。”

韩联社28日报道，自去年2月园区全面停止运营后，韩国政府共计向入驻韩企补偿5079亿韩元（约合31.1亿元人民币），占认定损失总额的72.5%。但这些企业认为，园区停运是官方政策所致，一直要求额外补偿。

这家媒体分析，文在寅上任后，韩国政府对开城园区企业的补偿力度加大，说明韩方对朝政策风向发生改变。

利好消息不断

韩国总统府青瓦台近些天相继放出有利于缓和半岛紧张局势的消息。

青瓦台国家安保室室长郑义溶22日在国会说，现阶段受各方条件限制，韩朝之间难以展开正面对话，应尽快重启联络渠道。

去年2月，朝方除关闭开城工业园区外，还关闭了朝韩军事通讯和板门店联络渠道。

郑义溶表示，韩朝之间可以加强人员往来和在社会、文化、体育等领域的多层面交流。

26日，韩国统一部批准了一家民间团体与朝方接触商讨对朝进行人道主义援助。韩联社说，这是韩国政府自去年1月以来首次批准民间团体与朝方接触，能否成为韩朝关系破冰契机受到关注。

本月初，韩国民间团体“我们民族相互帮助运动”向统一部提出申请，要求与朝方人士接触商讨对朝援助项目，包括共同防疫疟疾等事宜。获得政府批准后，这家团体将通过传真等渠道与朝方进行沟通，随后可能向韩国政府提出访朝申请。按韩联社的说法，若无特殊情况，政府予以批准可能性较大，而相关人士有望于6月10日访朝。

此外，青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁23日在接受媒体记者采访时说，不久后将与文在寅商议重启开城工业园区和金刚山旅游项目，但这要视朝核问题解决进度而定。

是否操之过急？

分析人士指出，文在寅上台后，在外交层面，备受关注的莫过于韩朝关系下一步如何走。

中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员王俊生此前在接受新华社记者采访时说，韩国新政府预计会按照“先易后难”的顺序处理南北关系，先从民间交流、经济合作切入，进而过渡到南北对话、朝核问题层面。

青瓦台国家安保室室长郑义溶22日在国会说，在不损害国际社会对朝制裁的范围内，韩方将谋求解决开城工业园区和金刚山旅游问题。青瓦台统一外交安全事务特别助理文正仁也表示，这两个项目是“长期课题”。

就如何推进韩朝首脑会谈的提问，郑义溶在国会作答时说，现在谈这一话题还为时过早。

据新华社