马克龙与普京首次会面：法国对叙利亚问题绝不让步

[摘要]此次与普京会晤成为马克龙面对的又一“外交大考”。眼下，法国和俄罗斯不仅因叙利亚和乌克兰问题关系紧张，法国总统选举期间还曝出俄罗斯“暗中干扰法国选举”传闻、马克龙竞选团队也与俄方媒体结下“梁子”。

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北约峰会上，法国新任总统埃马纽埃尔·马克龙与美国总统唐纳德·特朗普用力握手的画面引人关注。马克龙随后在接受媒体采访时说，这场“握力比拼”其实是“刻意为之”，旨在显示他“不让步”的姿态。

北约峰会是马克龙上任以来首次亮相国际峰会。29日，他又迎来一场“外交大考”，与应邀访法的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面。法国欧洲事务部长玛丽埃尔·德萨尔内在会谈开始前告诉媒体记者，两国元首所谈话题将“没有禁忌”。

对叙立场 绝不让步

法国新任总统埃马纽埃尔·马克龙29日在巴黎凡尔赛宫会见应邀访法的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。马克龙形容，与普京的谈话“极其坦诚”，虽然双方在许多问题上存在分歧，但两人都没有回避。

马克龙刚参加完在比利时举行的北约峰会，这是他上任以来首次亮相国际峰会。在这一峰会上，马克龙与美国总统唐纳德·特朗普“握力比拼”的画面为马克龙收获不少好评。

此次与普京会晤成为马克龙面对的又一“外交大考”。眼下，法国和俄罗斯不仅因叙利亚和乌克兰问题关系紧张，法国总统选举期间还曝出俄罗斯“暗中干扰法国选举”传闻、马克龙竞选团队也与俄方媒体结下“梁子”。

尽管如此，法俄关系近期出现回暖迹象。在马克龙当选后，普京曾发贺电，并表示期望两国克服互不信任。马克龙则于近期邀请普京访法。

咨询公司控制风险集团俄罗斯专家纳比·阿卜杜拉耶夫说：“马克龙在当选总统不久后便邀请普京访法，这是务实之举。”

29日两人会晤时，马克龙重申了对叙利亚问题和乌克兰局势的关注，强调化学武器使用是法国对叙立场的“红线”，叙政府如果触碰这一“红线”，法方会“立即回应”。至于乌克兰，法国不会向俄罗斯作出“一丁点儿让步”，法国、俄罗斯和德国领导人应尽快展开磋商，以全面评估局势。

普京则表示，欧盟因乌克兰问题对俄罗斯施加制裁，不仅严重伤害了双边贸易关系，对解决问题还毫无帮助。

就俄罗斯介入法国总统选举的说法，普京表示，马克龙的竞选对手玛丽娜·勒庞在竞选法国总统期间访问了俄罗斯，但俄方没有拒绝她入境的理由。勒庞因向俄方示好，主张解除西方国家对俄制裁，而被外界认为是俄罗斯看好的法国总统人选。

干预竞选 直接发难

至于法国总统选举期间，马克龙竞选团队宣称俄方向马克龙的竞选网站和邮件服务器发动黑客攻击，普京重申从未参与。至于这些黑客，“他们或许是俄罗斯人，或许不是”。

马克龙被媒体记者问及其竞选团队“拉黑”两家俄罗斯媒体时，继续坚称俄罗斯“卫星”新闻通讯社和“今日俄罗斯”电视台都是谎话连篇的宣传机构。

法国总统选举期间，马克龙团队发言人表示，拉黑“卫星”新闻通讯社和“今日俄罗斯”电视台是这两家媒体散播失实报道，试图打击他的支持度。不过，马克龙团队没有给出俄罗斯媒体失实报道的具体说明。

就此次会晤，马克龙坦言：“我们在许多问题上有分歧，但至少我们磋商了这些问题。”普京也表示，两国关系能够挺住这些“摩擦”。

对于这场会面的难度，马克龙也是直言不讳。他曾在意大利出席七国集团峰会时说：“与俄对话至关重要，因为除非与俄方进行艰难交流，许多国际议题无法解决。”

在七国集团峰会上，包括马克龙在内的七国集团领导人赞成就乌克兰问题加强对俄制裁。

用力握手 毫不动摇

25日，在位于布鲁塞尔的美国驻比利时大使馆，即将年满71岁的特朗普与39岁的马克龙首次见面。

两人在握手时，马克龙紧紧抓住特朗普的手不放，以至于特朗普的手背变白。媒体影像显示，特朗普先后两次试图挣脱马克龙的手。他脖子僵硬，紧咬着嘴唇，最后还是特朗普先松手。

法新社说，在特朗普强大握力下，马克龙“毫不动摇”。更有分析人士指出，这一次，特朗普在自己擅长的握手把戏中“处于下风”。

马克龙28日在接受法国《星期日报》采访时说：“我与他（特朗普）握手（的场面），并不是无心之举，是确保自己被人尊重的方式。你必须显示自己不会作出细小让步，即便是象征性的场合。”杜鹃（新华社专特稿）