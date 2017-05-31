美军首次洲际弹道导弹拦截测试成功 明确表示针对朝鲜

[摘要]GMD系统的技术极其复杂，需要动用部署在全球的感应器来监控、追踪弹道导弹。美国国防部说，导弹拦截就像在高速状态下“子弹打子弹”——导弹先升入太空，之后释放“外大气层杀伤飞行器”，利用其动能摧毁目标。

1是马绍尔群岛夸贾林环礁试验场，2是范登堡空军基地。

新华社洛杉矶5月30日电（记者高山）美国军方30日从加利福尼亚州范登堡空军基地发射一枚拦截导弹，这是美军首次进行洲际弹道导弹拦截测试。

据美国媒体报道，美军于当地时间13时左右从范登堡空军基地发射了一枚拦截导弹，目标是一枚从太平洋马绍尔群岛夸贾林环礁试验场发射的模拟洲际弹道导弹。

报道说，拦截导弹进入外层空间后，将释放出“杀伤飞行器”，利用其动能摧毁来袭目标，拦截将在太平洋上空完成。

本次测试是美陆基中段防御系统测试的一部分。据美国防部导弹防御局官方网站内容介绍，陆基中段导弹拦截系统是美军弹道导弹防御系统的组成部分之一，旨在为美军提供拦截射向美国本土的中程和远程弹道导弹的能力。

按照法新社的说法，美军此前的反导测试只以速度稍慢的中程弹道导弹为目标。

五角大楼导弹防御局在一份声明说，本次测试中，拦截导弹将从位于加利福尼亚州洛杉矶北部的范登堡空军基地发射，目标是一枚发射自太平洋夸贾林环礁里根试验场的模拟洲际弹道导弹。

本次测试将检验陆基中段防御(GMD)系统的性能。GMD系统最近一次测试是在2014年，当时是在3次测试失败后成功了一回。

GMD系统的技术极其复杂，需要动用部署在全球的感应器来监控、追踪弹道导弹。美国国防部说，导弹拦截就像在高速状态下“子弹打子弹”——导弹先升入太空，之后释放“外大气层杀伤飞行器”，利用其动能摧毁目标。

法新社报道，到今年年底，GMD系统将由44个拦截器组成。

自1999年以来，美军共进行17次导弹拦截测试，其中成功9次。

美国进行洲际导弹拦截试验：明确表示针对朝鲜威胁

另据央视网报道，美国军方宣布于5月30日进行拦截洲际弹道导弹的反导演习。一般情况下美军官方都会说演习不针对第三方，但这次是一个例外：明确表示目标就是针对阻止来自朝鲜的导弹威胁。

美国官员称，朝鲜5月14日试射“火星12型”导弹，射程可达4,500公里，能抵达美国关岛。平壤虽然没有完全掌握洲际弹道导弹技术 ，但正取得进展。美国国防情报局局长表示，如任其发展，朝鲜早晚会拥有足以攻击美国的核武导弹。

所以这次反导试验的意义还是很大的：五角大楼所认为，如果成功将表明美国拥有效应对洲际弹道导弹的陆基防御系统。