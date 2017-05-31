癌症多发引发医院对特种医疗设备需求旺盛

泰国中华日报5月31日报道 泰国医院正在积极采购用于治疗癌症等重大疾病的特种医疗设备，以满足该国不断增长的癌症病患寻求救治的需要。

尽管在国际医疗旅游产业发展方面获得不错的口碑以及国际认知度，并也也拥有多家国际知名的私立医院集团，但纵观泰国大众医疗市场仍还有很大的成长空间，特别是在医疗设备更新换代方面。这其中以治疗癌症的放射性化疗仪设备。

在泰国从事放射性治疗设备进口销售安装维护为一体的BIZ公司高层认为，泰国大众医疗市场对治疗癌症的放射性治疗设备有非常大的需求。不仅仅局限在私立医院，还包括公立医院等。

随着泰国老年化程度的不断加重，很多老年人疾病问题如癌症发病率呈逐年增加的趋势。而国内拥有治疗癌症的放射性设备医院相对较少，除了知名的私立医院外，公立医院也仅有为数不多的几家能够提供这方面的服务。

也正是这样泰国公立医院对这些设备的需求非常高。因为病患人数不断增加以及私立医院高昂的治疗费用将让公立医院承受更多的病患压力，当然也会带来更多的收益。

纵观泰国医疗市场，名声在外的几乎都是国内顶尖的私立医院，这也包括了规模大大小小的医疗机构。相比而言，公立医院则普遍存在医疗设备落后和人才匮乏，只有几家比较知名又有财政大支援的公立医院拥有比较完备的医疗设备和医务人员，但在这里就医却需要至少1个月或者更长的排号等待。总之，泰国医院在先进医疗设备需求方面有非常大的成长空间。