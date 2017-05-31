中国女子携带万元现金入关 未申报险被美海关没收

中新网5月31日电 据美国《世界日报》报道，计划来美买房的中国籍吕女士日前携带超过1万元(美元，下同)现金来美国，因不想向海关申报，便将一部分现金交给同行的一名好友，但却在入关时被发现。虽然海关工作人员最后并未将她的现金没收，但却审讯了两人近两个小时，错过下一班飞机。

美国海关及边境保护局(CBP)每年出动嗅钱警犬，“抓”携带超额现金出入境旅客。图片来源：美国《世界日报》(CBP提供)

吕女士28日回忆，自己和一对在美国生活多年的好友一起来美国，想着自己也许可以在这边买房做投资。她与好友抵达底特律转机时，身上携带的现金数量约有12000元。但得知超过1万元要申报，为省去麻烦，她便将5000元拿出来交给她好友的老公，并再三向他叮嘱如果被查，就说该笔现金是他自己的。

因为想要买房，吕女士不确定回国的日期，因此没有订返程机票。当入关时边境工作人员询问她为何没有返回机票时，她如实回答来美目的是购房。工作人员再接着问她携带了多少现金，却不肯相信她仅有7000元，于是请她进入一侧房间详细询问。吕女士则一再强调她只带了7000元，虽然对方问她是否有请别人帮忙携带入境，但她否认。直到发现自己的一对好友也被带入房间，才知道好友的老公在入关时已交代了其携带的5000元属于吕女士。

工作人员表示，因为吕女士撒谎，必须检查她的行李，在发现其钱包中的人民币后，也要求她将人民币换算成美金，再计入申报金额，否则将全部没收。好在计算完毕后海关人员不再为难他们，也没没收其现金。但经过两小时的折腾，他们接下来的航班早已飞走。吕女士表示，“虽然最后没有没收现金，但当时确实被吓得手心直冒汗，生怕会被拒绝入境”。

律师朱益民表示，美国海关并未明文规定可携带现金入关的上限，但凡是携带超过1万元美金者需进行申报，此举主要为了防范洗黑钱的不法分子。申报只需如实告知海关人员即可，程序非常简单。不过一旦被查出没有如实申报，则可能面临罚金或者全部现金被没收，还有可能影响到以后的签证续签或者下一次入境。