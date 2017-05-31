叻巴颂商圈推宗教朝圣旅游观光路线

泰国中华日报5月31日报道 叻巴颂商圈—曼谷市最重要的宗教朝圣地之一。这就是商家被赋予它的新角色。该商圈协会将联合泰国旅游局推介一条为佛教与印度教朝圣为主题的观光路线，吸引亚洲国家游客前往该商圈周边的8大宗教场所朝拜。

叻巴颂商圈业者协会（RSTA）会长乃猜说，叻巴颂商圈既是曼谷市知名度最高的商业圈，同时也是广受国内外游客欢迎的旅游景点之一，特别是来自中国、香港、台湾、马来、新加坡以及俄罗斯和印度等国家和地区的游客。

他们来自这里除了疯狂扫货外，还有一个最重要也是必不可少的安排就是到四面佛朝拜。根据资料显示，目前每天约有60万名国内外游客来到叻巴颂商业圈或观光、或购物、或朝拜，而该旅游线路的推出将会为这里带来至少10%的游客人数增长。因此，加大该商圈周边8大宗教朝拜场所的观光推广非常重要，在吸引游客增加的同时，还能为商圈内商家带来销售额的增加。

泰国旅游局已经确认和叻巴颂商圈业者协会开展合作，在叻巴颂商圈街区推介一条由天桥串联起来的以佛教与印度教朝圣为主题的观光路线。

叻巴颂商圈周边8大宗教朝拜场所分别是，1、四面佛；2、尚泰世界购物中心前的智慧象头神；3、三相神；4、BigC超市前面的雪山女神像；5、Gaysorn芭沙商场前的拉克西米吉祥天女；6、洲际大酒店前的那罗延骑圣鸟神像；7、安玛琳芭莎商场前的因陀罗神；8、国家警察总署前的陀罗神。