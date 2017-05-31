财政部拟将土地和建筑物税起征点降至1000万铢起

泰国中华日报5月31日报道 泰国财政部最新消息称，该部正在商讨下调土地和建筑物税起征点至1000万泰铢的可行性，以扩大该税税基覆盖的范围，由于原定5000万泰铢起征点符合要求的物件仅有11000件。

泰国财政部消息称，为了扩大土地和建筑物税税基覆盖的范围，财政部正在商讨将原定5000万铢的起征点，下调至1000万铢。下调考虑主要是估价在5000万泰铢的土地和建筑物物件全国仅有11000件，与政府开征该税的初衷相差甚远。

而如果将该税起征点降至1000万铢，符合该缴税要求的物件数量就基本能够满足开征该税的目的。目前全国估价在500万铢以内的住宅物价占比达到90%，因此如果该税在2年后正是颁布实施也不会对普通家庭财务构成压力。

按照之前已经获得内阁批准修订的土地和建筑物税法案，共设定了3档税率标准，首先是普通土地和建筑物税，最高征收比例为0.5%；而自有土地和自住房，最高征收比例为0.1%，而闲置为利用的土地和建筑物则收取最高0.05%的税。

另外还对某些特殊情况作出了特别说明，比如一块种了200棵香蕉树、大约1莱的农耕地则无法享受赋税减免待遇。从事农耕生产活动至少要超过1莱以上的耕地才能算是。