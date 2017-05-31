外媒：中国人抢走澳洲1/4新房 他们天生喜欢买房

[摘要]她说：“这不是中国人入侵。中国人喜欢买房，即使他们不买澳大利亚的房子，也会购买加拿大的房子。英国的房子，他们天生如此，就喜欢买房子。”

参考消息网5月30日报道外媒称，随着年轻买主纷至沓来，中国投资者抢购走了市场上四分之一的新房。

据英国《每日邮报》网站5月22日报道，越来越多的外国人看上了澳大利亚这个邻近的有着令人羡慕的生活方式的财富之源，而中国人也是其中的一部分。

墨尔本的房地产中介蒂姆·希维赛德谈到很多买主时说：“我们说（他们）英语水平有限，银行账户无限。”

报道称，他们往往是来寻找澳大利亚式生活，为了孩子能住得离好学校近。不过也有很多人就是为了置业，中国投资者购买的房子有20%空着。

黄砖路公司董事长马克·布里斯说：“他们今年考虑买一套，明年再买一套，之后再买一套，他们就想着一直这样下去。”“即使他们本人不受益，他们的孩子和大家庭也会从中受益。”

报道称，中国投资者创下了豪华地产销售纪录。不过，布里斯说，离谱的高端价格对于在郊区竞争的澳大利亚普通家庭来说没有多少影响。他说：“老实说，我根本不关心不得不多出钱跟中国人竞争的富人。毫不关心！”

“每个群体的需求是不一样的，有人愿意出2500万澳元（约合1.3亿元人民币——本网注）购买帕克或默多克的房子……我认为那对于潘奇鲍尔的房价没有什么影响。”

布里斯说，中国买家通过购买新开发的楼盘正在“拉动经济”，创造就业机会。根据外国投资法，他们可以这么做。他说：“按照外国投资审核委员会的规定，他们不能购买房产，必须是当地的亚裔才能购买。我说什么？我说他们是澳大利亚人，就是这样，他们更有钱。”

据英国《每日邮报》报道，对于一位姓赵的中国女商人来说，则不是这样。她获得了特别投资签证，可以在澳大利亚投资超过500万澳元。

报道称，她看了多弗高地可以看海的一套650万澳元（约合3355万人民币——本网注）的房子。她说，她想要买一个“舒适美丽的”郊区房子作为她在悉尼的第二个家。她不仅想在澳大利亚购置房产，而且希望最终在澳大利亚生活——她已经将自己的儿子送到一所名牌私立学校读书。

报道称，这样的中国人很多，她的姐妹们计划明年在澳大利亚投资买房。

据英国《每日邮报》报道，房地产中介莫妮卡·杜组织了有亚洲地产富豪参加的豪华派对。杜女士说，这完全是推销“中国人的澳大利亚生活方式”，对富裕的投资者来说最有吸引力。

她说：“这不是中国人入侵。中国人喜欢买房，即使他们不买澳大利亚的房子，也会购买加拿大的房子。英国的房子，他们天生如此，就喜欢买房子。”