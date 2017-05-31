猴王食品参加亚洲食品展 推多种新品

猴王食品有限公司董事长王康平先生等在展会展台前。

【本报讯】2017年亚洲食品博览会于昨天（5月31日）在曼谷IMPACT曼通塔尼国际会展中心隆重开幕，众多食品公司参展，对促进各企业间的发展起到重大作用。泰国猴王食品有限公司在此次展会中共设了有6个标准展位(Challenger 3 No.45-50 (38线、CH3-O45）。

据悉，此次猴王公司展示了旗下众多的健康美味新产品。展销的除了近期力推的泰八宝榴莲莲子粥等“泰八宝”系列产品外，还包括瘦身美颜蒟蒻（魔芋）、低脂高蛋白豆腐。

猴王食品有限公司美女厨师在示范制作美食。

猴王食品有限公司董事长王康平先生表示：猴王希望藉此展会，诚交各国朋友，并诚征全球各国、各地区代理商；开放OEM（贴牌生产），商机无限，欢迎您前来加入，共同发展，一起进步！

据悉，猴王食品的展台上美女云集，为客户呈现各色美味健康食品。公司还将诚邀席琳亲王、日本客户泽村以及媒体朋友前来观展，也诚挚邀请大家一起来享受美食盛宴。

THAIFEX2017年亚洲泰国国际食品展览会于31起举办，将展出至6月4日。此次展会突显了它作为东南亚食品和饮料的中心贸易平台的地位，参加观众来自全球，更具国际性，也意味着它的威信和在东南亚地区吸引力的逐步增加。它是亚洲最具影响力的食品饮料展会，至今已举办了13届。展会同期还将举办World of Seafood(水产展)、World of FoodService(食品服务展)、World of Coffee & Tea(咖啡及茶类展)等三大展会。