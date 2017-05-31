崔顺实女儿荷兰机场被检方拘留 抵韩后将立即接受调查

中国日报网5月31日消息，据韩联社报道，韩国法务部消息称，韩国前总统朴槿惠亲信门主角崔顺实之女郑维罗31日在荷兰阿姆斯特丹机场转乘飞机时被韩国检方拘留。

5月31日，郑维罗在荷兰阿姆斯特丹机场被韩国检方拘留（图片来源：韩联社）

韩联社报道称，郑维罗30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，31日凌晨在阿姆斯特丹机场转乘飞往韩国的大韩航空客机后，立即被韩国检方拘留。该客机将于当天下午3时许抵达韩国仁川国际机场。她在抵韩后将立即被押送至首尔中央地方支检接受调查。韩国检方将重点调查，郑某是否通过不正当手段进入韩国名校梨花女子大学、是否在德国某公司洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否在国外隐匿资产等。

根据相关法律，检方应在最长拘留时限48小时内，也就是6月2日凌晨前，理清郑某的具体犯罪事实并请求法院签发逮捕证。据预测，鉴于案情重大，检方最早将于6月1日晚请求法院签发逮捕证。

郑维罗在飞机上被捕画面，红色圈内是郑维罗（图片来源：韩联社）

郑维罗现年20岁，2015年以“马术特长生”名义进入韩国排名前十的梨花女子大学。为了录取她，这所大学甚至专门修改了招生简章，因为该大学此前并无“马术特长生”这一特招政策。而且在校期间，她还有许多“耍大牌”的行为。例如，逼走给她处分警告的任课教授，修改学分规定得以从体育系毕业。同时她还无底线炫富，晒出自己最低10亿韩元的一匹马。种种行为引发师生抗议，校长引咎辞职，郑维罗最终也被校方取消学籍。这宗丑闻引发大型街头抗议活动，并最终导朴槿惠下台。

2016年11月10日，韩国西江大学、延世大学、梨花女子大学和弘益大学的学生参加街头联合游行活动，要求总统朴槿惠辞职（图片来源：视觉中国）

而她的母亲现年60岁的崔顺实被称为韩国“拉斯普金”（ 俄罗斯帝国尼古拉二世时的神秘主义者、沙皇及皇后的宠臣。），是韩国“亲信干政”案的主要嫌疑人，引发了针对韩国前总统朴槿惠贪污丑闻的弹劾案。

据环球网此前报道，今年1月初，针对国内质疑的洗钱和逃税嫌疑，郑维罗在丹麦接受韩国媒体采访时称，“所有的事情都是妈妈指使的”。韩国独立检察组曾因涉嫌以不正当手段进入梨花女子大学、第三方受贿罪、而要求丹麦方面将郑维罗遣返韩国。有关单位对郑维罗发出拘捕令后，郑维罗1月1日因逾期滞留遭丹麦当局拘捕。丹麦奥尔堡地方法院上月（4月）驳回郑维罗的上诉，决定将她引渡，郑维罗对判决不服，表明会向丹麦高等法院提出上诉。

但是据新华社报道，郑维罗随后撤回了曾向丹麦高等法院提出的上诉，并于5月24日接受丹麦检方将其遣返回韩国的决定。分析指出，郑维罗主动撤回上诉，是因为其认为一审判决在高等法院被推翻的可能性不大。此外，韩国已实现了政权交替，再拖延时间也无实际利益可图。