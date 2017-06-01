俄罗斯MC21大飞机成功首飞 是中国C919客机劲敌？

[摘要]MC-21客机的载客量为150至211人，首飞的MC-21飞机采用的是普惠公司PW1400G-JM发动机。俄罗斯生产的PD-14发动机也是该机型的可选动力之一。日前PD-14发动机已经在伊尔-76LL测试机平台上完成了初期的测试，预计将于2018年获得型号认证。

资料图：MC-21

【环球航空综合报道】据外媒报道，俄罗斯新型中短程干线客机MC-21-300于5月28日完成了首飞，这是俄罗斯完全按照西方标准设计的第一架民航客机。

飞机制造商伊尔库特公司表示：“新客机MC-21-300进行了第一次飞行，飞行时间为30分钟，飞机高度为1000米，时速为300公里”。该飞机由俄罗斯联合航空制造集团(UAC)旗下的伊尔库特公司制造。

MC-21客机的载客量为150至211人，首飞的MC-21飞机采用的是普惠公司PW1400G-JM发动机。

俄罗斯生产的PD-14发动机也是该机型的可选动力之一。日前PD-14发动机已经在伊尔-76LL测试机平台上完成了初期的测试，预计将于2018年获得型号认证。

在俄罗斯国内，该型号客机将取代苏联时期的“图”、“雅克”和“安”系列飞机。MC-21飞机计划于2018年取得欧洲航空安全局(EASA)的型号认证。

联合航空制造公司发布的新闻稿称MC-21已经取得175架确定订单，而塔斯社称MC-21取得了285架订单，其中185架为确定订单。

MC-21将与同级别的空客A320和波音737系列飞机竞争，同时也将与5月5日首飞的的中国C919客机存在竞争，中国C919已经取得570架订单。

可以看到，C919项目启动晚于MC-21，从项目启动到首架飞机下线的时间间隔，C919要短于MC-21。

但是从下线到首飞的时间间隔，MC-21要短于C919。作为一个之前从未有过100座级“大飞机”设计制造经验的中国商飞，研制进程能和MC-21旗鼓相当，已属不易。（航空圈）