崔顺实之女荷兰转机时被韩国检方拘留

[摘要]据报道，郑某当地时间30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，31日凌晨在阿姆斯特丹机场转乘飞往韩国的大韩航空客机后，立即被韩国检方拘留。

中新网5月31日电 据韩联社报道，韩国法务部31日消息称，前总统朴槿惠亲信门主角崔顺实之女郑某31日在荷兰阿姆斯特丹机场转乘飞机时被韩国检方拘留。

据报道，郑某当地时间30日下午从丹麦哥本哈根机场出发，31日凌晨在阿姆斯特丹机场转乘飞往韩国的大韩航空客机后，立即被韩国检方拘留。

据悉，该客机将于当地时间31日下午3时许抵达韩国仁川国际机场。郑某在抵韩后将立即被押送至首尔中央地方支检接受调查。

报道称，根据相关法律，检方应在最长拘留时限48小时内，也就是6月2日凌晨前，理清郑某的具体犯罪事实并请求法院签发逮捕证。据预测，鉴于案情重大，检方最早将于6月1日晚请求法院签发逮捕证。

韩国检方将重点调查郑某是否通过不正当手段进入韩国名校梨花女子大学、是否在德国某公司洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否在国外隐匿资产等。

今年3月，丹麦检方决定将在丹麦被捕的郑某遣送回韩国，随后郑某向奥尔堡地方法院对检方决定提出异议。4月，奥尔堡地方法院就郑某对丹麦检方将其遣返的决定提起诉讼案进行一审，驳回郑某上诉，判决将其遣返回韩国。郑某再次向丹麦高等法院提出上诉，最终于5月24日撤诉。