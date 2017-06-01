外媒披露金正男被杀案女嫌犯背景：或从事性服务

参考消息网6月1日报道 英媒称，朝鲜籍男子被杀案5月30日再次在马来西亚开庭审理，法官裁定全案移交上级法院。越南籍女子段氏香和印尼籍女子艾莎5月30日被带到雪邦市地方法院审讯。一旦被裁定有罪，两人将被判处死刑。

据英国广播公司（BBC）网站5月31日报道称，来自马来西亚吉隆坡国际机场的监控视频片段让人难以遗忘。两名女子走近一名中年男人，然后做出那异常无比的动作——她们似乎朝他脸上使劲的抹着什么东西。

报道称，政府当局称那就是拒信是朝鲜籍男子被VX神经毒剂谋杀的一刻——那可是被联合国禁用的大杀伤力武器。

两名女子很快就被逮捕，被指控犯下这一罪行。她们坚称自己以为那是电视台的整人节目，在法庭上也没有答辩。问题是，这可是能判死刑的罪行。

这段叙述如今家喻户晓，媒体上重复多遍。然而到底是什么事情把她们扯到那里去的？英国广播公司越南语网记者范娥与英国广播公司印尼语网主编丽贝卡·亨施克一同尝试把两名被告人的零碎信息拼凑起来。

女嫌犯或从事性服务行业

BBC报道称，在凶杀案发生前的几个月，两人据信都与吉隆坡城市生活较不堪入目的那一面有关。

马来西亚警方称，段氏香曾在“娱乐场所”工作，而艾莎则曾在火烈鸟酒店内按摩馆工作。媒体报道对两人在马来西亚期间的行踪描述显示她们可能是从事性服务行业，但目前并无任何直接证据能证明这一点。

报道称，段氏香似乎拥有几个以假名登记的“脸书”账户，展示着一位自信而无忧无虑的女子。这些账户与入出境记录呈现了某种模式，就是不断从马来西亚往来这个地区内诸多地点，例如柬埔寨和韩国。

报道称，外来劳工、性工作者，还有那些从事伴游行业的人，在吉隆坡的红灯区摩肩接踵。来自周边国家的劳工都会聚在这里，而当中有不少人只持有旅游签证。这里也有可以让年轻女子“赚快钱”的工作，诸如在卡拉OK酒廊或是按摩院当招待。

报道称，两位女子在被捕前一天是否互相认识目前并不清楚。警方声称他们在一些购物商场里反复练习过那些动作，并称她们是在完全了解后果之后，精心计算过的袭击。

均出身农村 家境普通

BBC报道称，这两位女子前来吉隆坡的旅程也没什么特别之处，就是在城市边陲被稻田包围的典型农村长大，而后来到城市。

报道称，来自印尼的艾莎在唐格朗市西冷镇长大，这里距离雅加达市中心那些摩天大厦与大型购物商场不过是两个小时的车程，但环境却有天渊之别。

她的父母是农民，主要种土豆与黄姜。西冷镇的生活节奏缓慢，大家在邻居门前串门，一聊就是几个小时。

艾莎在三兄弟姐妹中排最小，上公立小学，离家门口只走一小段路。老师们都记得她是位“安静”的女孩，大家都对案件发展感到震惊。

当BBC记者来到学校的水泥地游乐场，穿着整齐红、白色校服的学生们无不知晓艾莎的名字。但她也就在这里辍学——父母没有经济能力供养她上中学。

报道称，段氏香出生在越南，背景却没差多少。她的家是义兴县义平社稻田旁的一座小房子。

那是典型越南农村的一层高砖房，有个小庭院，被香蕉树包围着。任何人要进村，得先走过充当桥梁连接平房与马路的单薄竹板条，下面是泥泞满布的小溪。

报道称，这里大多数人是农民，在越南北部那片土地上世代耕作。农村的年青人总是会跑到大城市寻找机会，多赚钱，过上比父母要好的生活。

段小姐的父亲是越战老兵，1972年受伤，如今是地方菜市场的警卫。他说：“阿香跟我从来都不亲。”他说五兄弟姐妹中年纪最小的段氏香也许跟亡母关系最好——她生前久病卧床几十年。

“她18岁就出去了，我没几次看见她回来。”

女嫌犯亲友直称：不敢相信

BBC报道称，两位女被告至今并未亲自发言，外界对她们的认识都是来自两人的父母对媒体说的话。

报道称，艾莎的父母对当地媒体说，艾莎自小就希望逃出西冷镇。她希望能养家。对于千千万万的印尼农村人来说，去雅加达然后出国是出路。像她这样的女孩都是怀着这样的梦想长大的。

报道称，段氏香在河内上过药剂学院，但后来给两家“娱乐场所”打工，然而她从未跟父母说明那到底是什么场所。段氏香的哥哥段文炳说：“她很文静，万事小心翼翼。别看阿香不怎么有钱，她连偷根牙签都不敢！”他没想到妹妹在河内过着截然不同的生活。

报道称，段小姐从一名老实的农村女孩蜕变成花枝招展的少女，在知名夜总会与酒廊之间奔波。她曾在《越南偶像》真人秀中亮相，虽然只有短短20秒，但她的深V领造型使他登上报章头条。她还曾经在河内市中心一家知名酒廊夜总会工作。

报道称，艾莎曾与商人古纳万结婚，育有一子。他们住在雅加达西城坦博拉区的小公寓。邻居埃玛·苏埃拉说，她记得艾莎这个人“很好”，“她很照顾翁姑，她很在意自己农村出身，家里穷，做什么都很努力。”这对夫妇在2012年离婚。据一封日期为2月1日由艾莎和古纳万共同签署的手写信函，两人认为彼此已不再“拥有作为丈夫与妻子的能力与和谐”，因此选择离婚。

邻居苏埃说，他们离婚就已把所有邻居惊呆了，更别说她被捕。她说：“我完全震惊。这根本就不合常理，根本就不像是我所认识的艾莎。她在电视上看上去很不一样，化了浓妆，更美艳。这很怪。”

她的前公公谢良强说，他最后一次看见艾莎回家是今年1月28日，也就是案发前不到两周。他说：“她回来住了一个晚上。她跟孙儿呆着，隔天就走了。”

报道称，2014年离开夜总会后，段氏香据信先后当过推销女郎和伴游。她身穿比基尼泳衣站在汽车旁边和游泳池内的照片在越南社交媒体网站和讨论区上可见。她染了头发，时常与外国客人出国。

但据知因为夜总会的主要顾客是韩国人，她也主要跟韩国人交往。在她众多的“脸书”页面中，有一个页面记载她还曾经去过韩国热门度假胜地——济州岛。

另一方面，艾莎的家属坚称她不懂说韩语，跟那个国家也没有联系。

报道称，艾莎的母亲说，女儿曾经跟她讲接到了在马来西亚的模特工作。她说：“她说想要去马来西亚拍个节目，是要给谁喷香水来吓呆他们的。”“她说是接到了推销香水的广告模特工作。她就是很单纯，工钱好她就做。”

但是马来西亚警方一直坚称，这两名女子的同谋程度很可能远高于她们所说的那样。警方认为这两人肯定清楚他们在做着什么勾当，还按照指示在执行任务后洗手。报道称，如今，这两位女子的命运就在马来西亚法庭的宣判中。