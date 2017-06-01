被传“受虐”旅美大熊猫现状：一家三口“一切安好”

中新社华盛顿5月31日电 题：走访旅美大熊猫“受虐”传闻发生地 一家三口“一切安好”

中新社记者 刁海洋

“母子隔离、情绪抑郁、伙食不足、黑蛇入侵……”近日，盛行于互联网上的一则旅美大熊猫受虐待的消息引发众多熊猫爱好者的关注。

5月31日，中新社记者走访了旅美大熊猫“受虐”传闻的发生地——华盛顿国家动物园，实地考察了美香、添添、贝贝一家三口的生存状态，听取了园方工作人员对有关传闻的回应。

图为“美香”在华盛顿国家动物园内进食。 资料图

当天下午，记者在熊猫园区首先见到了雌性大熊猫美香。只见她悠闲地在草地上踱来踱去，偶尔用后爪挠痒痒。在熊猫馆内，雄性大熊猫添添纵身扑进自己的专属泳池，把身体沾湿后又出去散步。20个月大的贝贝有些慵懒，丝毫不理游客的呼唤，趴在一个阴凉处，仅露出圆润的臀部供游客欣赏。

据记者在现场观察，一家三口一如往常地在各自的区域“卖萌”，没有任何不适迹象。多位来此参观的游客也认为，三只大熊猫看起来过得“非常舒适”。

家住弗吉尼亚州的詹金斯当天带着两个孩子来看大熊猫。她说，自己好久没有看到美香了，她的样子还是那么可爱。5岁的柯比对记者表示，这是他第一次见到真的大熊猫。如果有机会，他很想摸摸大熊猫。

图为早前拍摄的熊猫添添正在吃竹子的图片。中新社发 吴庆才 摄

在熊猫馆内，记者看到工作人员正通过摄像头回传的图像对三只大熊猫进行实时监控。

当天，动物园哺乳动物专家阿马尔、大熊猫饲养员汤普森、迪尔瑞面对媒体，就大熊猫“受虐”的传闻作出回应。他们表示，三只大熊猫目前“一切安好”。

对于“母子被强制分离”的传闻，汤普森表示，贝贝现在已经20个月大了。由于熊猫是独居动物，幼崽必须要在成年之前学会独立生存。研发表明，18个月前后是幼崽和母亲分开的理想时期。

对于“贝贝爬树找妈妈”的说法，汤普森表示，大熊猫都是爬树高手，贝贝也不例外。除此之外，他还非常喜欢玩球类。她说，贝贝的体重已经达到152磅，并且胃口很好。

对于“情绪抑郁、伙食不足”的传闻，汤普森表示，美香与贝贝在分离初期的确出现了一些不适，但这属于正常情况，一段时间后就会改善。至于美香的伙食问题，汤普森说，饲养员每晚都会给她提供24公斤的竹子，足够她食用。美香的不安和食欲不振主要是因为她处于发情期，体内荷尔蒙升高。

对于“黑蛇闯入美香圈内”的说法，阿马尔表示，并不是因为园方疏于管理，才导致一条黑鼠蛇进入美香的圈内。实际上，动物园里有许多黑鼠蛇，这种无毒游蛇不会对大熊猫造成伤害。

资料图：旅美大熊猫“宝宝”告别。中新社记者 刁海洋 摄

对于“园方为招揽游客执意让美香再怀孕”的说法，阿马尔表示，现年18岁的“美香”非常健康，她在20岁之前都可进行生育。据阿马尔介绍，美香日前进行了人工授精，整个过程进展顺利。他说，园方在进行人工授精前会提前与中方科学家进行沟通，中方也会派代表来动物园协助。

他们认为，之所以会有大熊猫“受虐”的消息传出，主要是因为公众对于大熊猫还不够了解，对于一些正常现象以人类的视角进行了“过度解读”。他们欢迎公众更多地了解大熊猫这一物种，提出疑问和担忧，这有利于园方更好地回应关切。

在结束采访前，阿马尔说，没有人比园方工作团队更喜爱美香、添添和贝贝。他强调，他们所有工作的出发点都是最大限度对大熊猫有利，他们将尽心尽力地照顾三只大熊猫。