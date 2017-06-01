杜特尔特怒怼克林顿女儿：若是你爸，你会指责吗？

[摘要]美国前“第一女儿”切尔西发文指责杜特尔特“是一个不顾人权的残忍暴徒”。杜特尔特向切尔西喊话，“当你的父亲，美国总统，占莱温斯基和白宫那些女孩便宜时，你作何感想？你指责你父亲了吗？”

【环球时报综合报道】据法新社5月31日报道，菲律宾总统杜特尔特上周五对菲士兵发表讲话，强调将全力支持士兵落实执行在棉兰老岛实施的军事管制措施，甚至称“如果你们不小心强奸了3名妇女，那么由我来承担后果”。此番言论引起巨大争议，批评杜特尔特的人中包括美国前“第一女儿”切尔西。她在推特上发文指责杜特尔特“是一个不顾人权的残忍暴徒。强奸从来都不是玩笑，这一点必须一直强调”。

5月31日，杜特尔特在对菲海军军官及家属发表的讲话中怼了回去。“这些婊子，他们只听到‘强奸’，就像切尔西，她指责我。”杜特尔特说，自己不是在拿强奸开玩笑，只是一种“讥讽的说法”。他还向切尔西喊话，“当你的父亲，美国总统，占莱温斯基和白宫那些女孩便宜时，你作何感想？你指责你父亲了吗？”美国前总统克林顿与白宫实习生莱温斯基的丑闻人尽皆知。这件丑闻导致克林顿当年险些被弹劾下台。

杜特尔特在讲话中还将矛头直指那些强奸女性的驻菲和驻日美国士兵，不过他对此没有说更多，而是再次炮轰切尔西：“你们美国人，比如切尔西，小心点!你们的把柄太多了。”(王天迷)