手段用尽！日本在“慰安妇”博弈中屡遭“打脸”

在“慰安妇”问题上，日本政府最近屡遭国际社会“打脸”。为了切断与韩国新政府重新协商“慰安妇”问题的可能性，日本不惜厚颜无耻地拉拢联合国秘书长古特雷斯，不料真相败露，惨遭“打脸”；美国即将设立第二尊“慰安妇”少女像的消息也令日本政府颜面扫地，在对抗“慰安妇”少女像的运动中，日本再输一局。

资料图：日本驻韩国釜山总领事馆外拍摄的象征受害“慰安妇”的少女像。（新华社/法新）

拉拢联合国秘书长失败 日本惨遭“打脸”

因韩国新政权有意就“慰安妇”问题与日本重新谈判，日本政府近来积极为日韩“慰安妇”协议寻求国际支持。在七国集团峰会举行期间，安倍称日本争取到了联合国秘书长古特雷斯支持“慰安妇”协议。不过，安倍的这番表态却与联合国秘书长发言人的说法大相径庭。

据日本共同社等媒体5月27日的报道，古特雷斯在与安倍的会谈中对这份协议表示了支持和欢迎。而联合国秘书长发言人在28日的声明中称，古特雷斯只是同意日韩应基于两国间协议解决“慰安妇”问题，并没有谈及协议的具体内容。古特雷斯谈的只是原则性问题，具体的解决办法应由韩日两国决定。

韩日政府在2015年12月“突击”签署了“慰安妇”协议，称已就“慰安妇”问题达成“最终、不可逆转的一致”。按照协议，日方出资10亿日元，作为“治愈金”。但是，日本政府坚持拒绝就“慰安妇”问题承担法律责任，并强调“治愈金”并非“赔偿金”。

对于这份协议，联合国相关机构早有明确的态度：联合国反对虐待委员会5月12日发布一份报告,指出韩国朴槿惠政府与安倍政府达成的所谓“慰安妇”问题最终解决协议存在不合理之处,未能恢复受害“慰安妇”的名誉并向她们提供赔偿，主张韩日政府修改协议。

面对联合国的“劝诫”，日本政府的反应不是“从善如流”，而是为维持这份协议用尽了各种手段：先是表现得暴跳如雷，决定向联合国反对虐待委员会提交“反驳书”,指出其认定的联合国反对虐待委员会的“错误”,并强调日本拒绝修改日韩“慰安妇”协议；而后，又居心叵测地发起了“舆论战”，厚颜无耻地拉拢、纠缠古特雷斯，期盼获得支持，不料却惨遭“打脸”。

对抗“慰安妇”少女像运动 日本再输一局

继3月份起诉挪走少女像被拒之后，日本在美国的对抗“慰安妇”少女像运动再输一局。

据日本广播协会（NHK）28日报道，美国南部佐治亚州布鲁克黑文市决定在市内一个公园里安放“慰安妇”少女像。当地日本领事馆对此“十分遗憾”，称将继续阐明日本政府在这一问题上的立场。

一直以来，日本都对“慰安妇”少女像在全球落户心怀不满。安倍政府不仅坚持错误历史观，罔顾事实，极力美化，还妄图将这种错误强加于他国和国际社会。

今年年初，一尊放置在韩国釜山的“慰安妇”少女像引发了日韩之间火星四溅的外交风波。日本试图通过收买、封口的方式彻底解决两国“慰安妇”问题，结果却是韩国“慰安妇”不答应。恼羞成怒的日本政府一度召回了驻韩大使，还公然威胁，如果日本驻韩国大使馆前象征受害“慰安妇”的少女像不被搬离，日本政府将不会向韩国支付此前约定的10亿日元补偿。

对于在美国设立的“慰安妇”少女像，日本同样不能摆正态度，声称雕像“煽动对日本人及日本的憎恨情绪”，反对设立。不过，日本对待美国的态度与对待韩国的态度相去甚远。早在美国设立第一座少女像时，就有媒体评论称，日本是否应该召回驻美大使？现在，美国要设立第二座少女像了，日本政府是时候考虑召回驻美大使了？

千方百计否认军国主义罪恶历史，动辄对他国纪念“慰安妇”活动表达不满，这就是安倍政府在历史问题上的真实态度。不过，日本为掩盖和否认“慰安妇”罪行所作出的扭曲反应只能适得其反，令国际社会对日本二战暴行的认知愈加广泛和深入。奉劝日本还是不要与世界为敌，在错误的道路上越走越远。