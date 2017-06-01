特朗普发推：将在周五凌晨宣布关于《巴黎协定》决定

【环球网综合报道】美国总统特朗普5月31日晚间在推特上发布消息称，将于美国当地时间周四下午3点(北京时间周五凌晨3点)宣布关于《巴黎气候协定》的决定。

美作家：这是在向未来“竖中指”

美国有线电视新闻网(CNN)专栏作家John D. Sutter当地时间5月31日撰文称，如果美国总统特朗普宣布美国退出《巴黎协定》，这就是在向未来“竖起了中指”。

什么是《巴黎气候协定》

巴黎气候协定是抗击气候变化的第一项全球协定，要点如下：

【目标】将全球平均气温较工业化前水平升高的幅度控制在两摄氏度之内，并承诺“尽一切努力”使其不超过1.5摄氏度，从而避免“更灾难性的气候变化后果”。

【法律形式】所通过的协定具有法律约束力，但相关决议和各国减排目标不具备法律约束力。但针对各国承诺的调整机制是具有法律约束力的，目的是保证协定得到履行。

【减排】《联合国气候变化框架公约》196个缔约方中有187个提交了本国2020年生效的抗击气候变化的承诺方案，将每五年上调一次。其余国家必须提交承诺方案才能成为协定的缔约方。每个国家都要承诺采取必要措施，并可利用市场机制(如排放量交易)来实现目标。

【调整】各国应每五年上调一次承诺，以便随着时间的推移而提高目标，保证将气温升幅控制在两摄氏度以下的目标得以实现。

【执行】不会有惩罚，但会有一个透明的后续跟踪机制，以保证全世界都能言出必行，在期限来临之前提醒相关国家是否走在执行协定的道路上。

【长期目标】各国希望排放量能够“尽早”达到峰值，并承认对于发展中国家来说，这项任务会需要更多的时间。建议从现在起就采取快速减排的措施。此外，各国承诺在本世纪下半叶实现“排放气体与可吸收气体之间的平衡”，以达到净零排放。换句话说：排放的气体不能多于通过自然或技术手段回收的气体。

【资金】协定指出，发达国家应出资帮助发展中国家减缓和适应气候变化，鼓励其他有经济条件的国家也作出自主贡献。出资的意图应在资金转交两年前通报，以使发展中国家能够对可能获取的资金有个概念。从2020年起，富国每年应动用至少1000亿美元来支持发展中国家减缓和适应气候变化，并从2025年起增加这一金额。

【损失与损害】协定承认有必要推动与气候变化负面影响有关的“损失与损害机制”，但没有具体提出任何相关的金融工具。

【生效】在排放量占全球55%的至少55个缔约方批准之后，新协定正式生效。