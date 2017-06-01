男子花千元买狗有病毒 专家：最好别买不足4个月狗

云南网讯 近日，昆明市民范先生反映，5月29日他去宠物店买了一只边境牧羊犬，“在买狗的时候，老板表示这只狗已经打过两针疫苗，是一只健康的狗。”范先生说，结果他带着狗狗去宠物医院检测，发现这只狗体内携带有冠状病毒。最终，老板答应退款，但120元的检测费谁出，双方还在扯皮。

市民：买了只病狗

范先生告诉记者，那天他在园博花鸟市场一家宠物店内花1100元买了一只一两个月大的边境牧羊犬，“在付款之前，店家告诉我这只狗狗已经接种了两次疫苗，很健康。因为我之前买过一只‘星期狗’，花了不少钱医治，最后还是没医好，所以这次买狗我格外小心，希望到宠物医院检测一下到底有没有病。”范先生说，“老板当时也同意，还推荐了一家宠物医院，检测费为180元。并表示如果检测出病毒，就全额退款，并由他支付检测费。如果没有，检测费就由我出。”

为了防止店家和检测医院串通，付了款后，范先生抱着狗狗来到另外一家宠物医院，对犬瘟、细小和冠状病毒三项进行试纸检测。三项检测结果显示，范先生买的这只狗冠状病毒检测为阳性。范先生返回宠物店，要求店家退款。“说来说去，最终老板答应退款，但不同意出检测费，他说我没有到他们指定的宠物医院检测……”

范先生回忆，当自己退完款以后，老板又将这只狗放入狗圈，跟其他狗狗一起继续卖。

范先生说，自己也不是一个矫情的人，因为之前买过“星期狗”，所以这次才要求检测。“爱狗之人，都知道什么是‘星期狗’，买的时候活蹦乱跳，买回去过几天就出问题生病死了。”

宠物医院：小心病毒潜伏期

昆明东方动物医院的李医生告诉记者，现在在各大花鸟市场出售宠物狗的店家良莠不齐，有的急于把狗卖出，就谎称狗狗已经接种疫苗。

李医生介绍，犬瘟、细小和冠状病毒是未接种疫苗幼犬的3大杀手，致死率较高，但如果在狗狗出生后两个月内接种疫苗，大多数就没什么问题。“不过有的病毒是有潜伏期的，在潜伏期内狗狗没有任何症状。”

李医生告诉记者，因为狗狗属于特殊商品，因此市民在买狗的时候一定要进行全方位检查，对于狗狗存在的潜伏期病，要与店家以书面形式签订相关协议。

专家：3针疫苗费用不菲

云南农业大学附属兽医院肖教授介绍，在选购宠物犬时，可以根据狗狗的精神状况和饮食状况初步判断是否健康，也可以观察狗狗眼睛是否有分泌物，鼻子是否干燥来协助判断。

“除了以上体现出来的症状外，还有一些不健康因素是隐蔽的，并不会显现出来。”肖教授说，在买宠物狗的时候，最好及时带狗狗到正规宠物医院进行全面检查，并与商家协商好，先付一部分定金，待检查完成没有问题后，再支付费用。

据介绍，狗狗出生后45天才可以打第一针疫苗，而且要打3针，一只完成包括狂犬病疫苗注射在内的宠物狗一般要4个月大，打3针下来的费用并不便宜，所以按判断，几百块的小狗注射完疫苗的几率不大，因此，买狗狗时最好不要贪便宜，也不要买不足4月大的狗狗。