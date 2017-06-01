泰国中华网6月1日报道 泰国著名女星Pat Napapa的丈夫Benz Racing因涉嫌助力寮国毒枭贩毒及洗钱，被法院拒绝保释。31日，一起和Pat主持某节目的另外一位女主持人Lisa透露，Pat现在已退出该节目，称现在需要做一些心理调整。未来估计还要过一段时间才会回来，也有可能直接不做了。因为该节目直播时间有点早，而且Pat还要照顾儿子。近来，Pat厄运连连，经历了很多风风雨雨，真希望Pat能很快挺过去。

涉嫌贩毒及洗钱罪的Benz于上月29日再次出庭应讯，Benz当庭否认所有指控，并准备以300万铢作为保释金，申请取保候审，却被法庭当场拒绝。

据悉，Pat当天怀抱儿子在法院伤心痛哭。虽然内心非常痛苦，Pat还是坚持面带笑容，完成促销广告拍摄，而且音色也十分稳定。

另据世界日报网报道，Pat的闺蜜日前业脸书主页发布她们拍摄的美容产品促销视频并表示，“Pat真的是个非常好的人，真不知道为何会有这样的遭遇。今天看到Pat默默流泪，真的很心疼，可我除了能陪在她身边，却什么也做不了”。此外，Pat闺蜜还透露，刚开始时，Pat连饭都不愿吃，只说吃不下，现在才逐渐恢复饮食，其实Pat压力非常大，常常凌晨3点还不能入睡。

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