央行言论暗示容忍泰铢进一步升值

泰国中华日报6月1日报道 泰国央行在释出经济趋势报告时刻意减少泰铢对出口表现的关键影响方面的表述暗示其放松泰铢进一步升值的容忍度。官员认为，在出口拉动经济增长回归之际，国外购买力好转、农产品产量增加以及电子产品需求增长是促成本轮出口增长的关键因素。

泰国央行于近期释出对经济趋势报告的表述时，刻意减少了泰铢对出口表现的关键影响方面的表述。央行宏观经济局主管蓬裴小姐认为，1季度经济的增长很大程度来自出口增长驱动，而这样的趋势还将在 第二季度获得延续。

但不管怎样，经济增长仍会保持平稳有序的增长，与此同时民间支出和投资则还需要花费一些时间才能渗入地方经济系统内。4月份出口能够实现同比5.9%的增长主要来自3方面的支援，国外购买力好转、农业增产以及电子产品需求增长的共同作用。而泰铢兑美元走强在其中仅起到很小的影响。

就目前掌握的数据评估情况看，出口增长的主要动力来自国外购买力提升，与泰铢走强关联不大。出口增长仍未反映到民间支出上，工业制造业过剩的情况仍还在。4月份工业制造业信心指数同比下滑1.7%就是很好的证明。

但就库存和订单需求看，原材料库存减少量仍未达到理想的水平，相信如果能够降到理想水平工业信心指数将会出现成长。总之，央行官员近期的表述暗示其不会因为受到外界的压力而动用工具减缓泰铢升值压力，反而是向市场抛出了容忍泰铢进一步升值的态度。