整形医院遭黑客攻击 海量裸照和信息被公开叫价

现代社会中，电脑黑客无孔不入。最近，立陶宛一家整形外科医院的电脑系统被黑客攻击，海量的个人照片和信息被公开。

据美联社报道，立陶宛警方30日说，立陶宛的一家名为 Grozio Chirurgija 的整形外科医院的电脑系统，遭到黑客攻击，大约25000多张个人隐私照片和信息被泄露。

警方说，今年早些时候，一个名为“沙皇小队”的黑客组织，侵入这整形医院的服务器，对在这家医院接受过整容手术的德国、丹麦、英国、挪威以及其它欧洲国家客户，索要赎金，否则将公开客户的个人信息。

今年3月，这一黑客组织公布了大约数百张客户的个人照片和信息，其中包括不少裸体照片。本月30日，他们又公布了其余海量的个人照片和信息，共计25000多张。

警方说，目前还不清楚到底有多少在这家医院接受过手术的客户受到这一事件的影响，不过，已经有数十名客户已经向警方报案，称他们受到了敲诈。

在这些人中，包括波罗的海地区流行歌手 Natalija Bunke。警方表示，黑客的行为是赤裸裸的敲诈，是在犯罪，他们将面临3到10年的牢狱生涯。

据这家医院的负责人说，黑客向客户索要的赎金高达2238美元，以换得自己的裸体照片、护照复印件、社保号码以及其它信息不被公开。此外，黑客们还向医院方面索要385000美元的赎金，以阻止医院数据被转储，但遭到院方拒绝。