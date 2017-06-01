一文读懂特朗普为何想退出《巴黎协定》？多方对其施压

《巴黎气候协定》是继《京都议定书》之后具有里程碑意义的全球气候变化协议，为了遏制全球变暖的趋势，世界几乎每个国家都参与其中。然而，美国总统特朗普在上任前后都多次表示将带领美国退出该协定。作为世界第二大温室气体排放国，美国的退出将对《巴黎协定》产生重大影响。

一、什么是《巴黎协定》？

2015年12月12日，《联合国气候变化框架公约》195个缔约方在巴黎气候变化大会上一致同意通过《巴黎协定》，这是继1997年的《京都议定书》之后，应对气候变化、遏制全球变暖趋势的另一份具有法律约束力的气候协议。2016年11月4日，《巴黎协定》正式生效。

《巴黎协定》致力于降低碳排放，令全球经济在2050年以后不再依赖化石燃料、把全球平均气温升幅控制在工业革命前水平以上低于2℃之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃之内。协定允许各缔约国自行制定应对气候变化的目标，即“自主贡献”目标。“自主贡献”一旦提交，就将置于国际社会的共同监督之下。比如，当时奥巴马总统为美国设定的目标是在2025年之前，温室气体排放量较2005年的水平下降26%到28%。

《巴黎协定》对各缔约国仅规定了几项有约束力的义务，对行动的实质内容和力度并没有强制性的要求。所以即使缔约国不能实现目标，也不会遭受惩罚。

美国前任总统奥巴马对于《巴黎协定》的生效起着重要作用。奥巴马在任期间，多次呼吁应对气候变化，发展清洁能源经济，在国内推出了“清洁能源计划”等多项能源、环境政策，并积极推动各国合作，促进《巴黎协定》生效。可以说，应对气候变化是奥巴马最希望留下的政治遗产之一。

二、特朗普为何要退出《巴黎协定》？

1.特朗普最终决定即将揭晓

5月27日，特朗普在G7峰会上拒绝签署《巴黎协定》、称需要更多时间做决定，并于当天发推表示：“我将于下周就《巴黎协定》做出最终决定。”当地时间5月31日特朗普再次发推称将在未来几天内宣布是否退出《巴黎协定》，“让美国再次伟大！”

最近一次推文则明确表示将于当地时间周四下午3点在白宫玫瑰园宣布最终决定。事实上，特朗普曾在大选期间承诺上任百日内就将宣布美国退出《巴黎协定》。

据CNN报道，特朗普在上周会谈时明确表示将履行承诺退出碳减排协议，并引用“锈带”和西部平原证明其对美国就业带来的负面影响。但是特朗普曾就重大问题改变过主意且将于当地时间周三下午与支持履行《巴黎协定》的国务卿雷克斯-蒂勒森会面。此前特朗普也与支持退出《巴黎协定》的美国国家环境保护局局长斯科特-普鲁伊特进行会谈。

白宫官员表示在特朗普宣布最终决定前计划可能有所改变。白宫新闻发言人肖恩-斯派塞表示他也不清楚特朗普是否做出退出《巴黎协定》的最终决定。

2.退出原因

第一，履行承诺。据路透社报道，特朗普在大选期间承诺上任百日内就宣布美国退出《巴黎协定》，2017年4月29日特朗普执政满100天。

第二，特朗普认为《巴黎协定》有失公平。据路透社报道，此前特朗普在接受采访时称美国在《巴黎协定》中受到不公平待遇，他说：“这很不公平，因为他们几乎什么钱都没出，而我们却在大量给钱。”

第三，据路透社、CNN报道，特朗普认为《巴黎协定》阻碍美国经济且对就业带来负面影响。

3.退出程序

据此前美媒报道，特朗普政府有3种退出《巴黎协定》的形式：

一是直接退出《巴黎协定》，但按规定需等到2020年才能生效；

二是特朗普政府宣布《巴黎协定》是需要参议院批准的法律条约，参议院投票否决；

三是《巴黎协定》是《联合国气候变化框架公约》下的应对气候变化文件，特朗普政府直接退出公约。

据CNN报道，目前美国退出《巴黎协定》的形式尚未确定。

三、美国退出《巴黎协定》带来的的影响

1.对美国的影响

特朗普在竞选时，便承诺退出《巴黎协定》，希望促进国内煤炭行业的发展，为企业在美国生产能源提供便利。上任后，特朗普便签订了多项行政命令，推翻了奥巴马在气候变化上的大部分政策，比如旨在复苏经济、恢复煤炭行业工作岗位的《能源独立》总统令等等。

特朗普这些措施可能会让美国的温室气体排放量居高不下，难以达成《巴黎协定》的目标。若美国真退出《巴黎协定》，那也不用顾虑协定的法律约束力，以及未完成目标时的“心理负罪感”。

不过，针对特朗普的能源政策，美国多位能源专家指出，目前美国本来就在很大程度上依赖国内的煤炭和天然气资源，而非进口；美国矿山开采多采用机械化，因此也很难在此行业中创造出工作岗位。相反，太阳能等可再生能源比煤炭的投资前景更光明——可再生能源已经超过煤炭成为全球一大能源，电动汽车带动了汽车行业的发展，清洁能源也创造了大量工作岗位。

2.对全球气候变化的影响

美国被认为是全球第二大的温室气体排放国，若退出《巴黎协定》，的确会对全球气候变化产生不良影响。

不过，人类社会应对全球变暖、减少温室气体排放的趋势，是不会改变的。目前中国、欧盟和印度，正在致力降低可再生能源的成本，在未来将引领全球的可再生能源革命。

3.对其它缔约国的影响

若美国退出《巴黎协定》，其他国家减排的积极性可能会有所下降。然而，另一方面，《巴黎协定》规定，所有决定都需全票通过才能生效——没了美国，在减少化石燃料使用而开展的数万亿美元项目的细节敲定时就不会遇到太大阻力，对中国、欧盟、印度等国来说或许是好事。

四、各方态度

1.联合国

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏-埃斯皮诺萨呼吁《公约》各缔约方坚守承诺，维护《巴黎协定》。

2.欧盟

据Politico报道，欧盟委员会主席容克称特朗普想退出《巴黎协定》没那么容易。《巴黎协定》不仅关乎欧洲人的未来，也关乎其他国家人民的未来。如果我们不坚决开始遏制气候变化，那么83个国家就会面临从地球上消失的危险。容克还说：“不是所有写在国际协议里的明文规定都是假新闻。”

3.德国

德国总理默克尔在G7峰会结束后表示，有关气候变化的讨论让人很不满意，除了美国其他各方都达成共识。

据路透社报道，德国政府女发言人Ulrike Demmer表示德国政府不清楚特朗普会做出何种决定。“所以我只能重申一个众所周知的立场，即德国政府明确支持《巴黎协定》并正在推动该协定迅速执行，并希望美国能继续履行《巴黎协定》。”

4.意大利

意大利总理真蒂洛尼在G7峰会闭幕后的新闻发布会上说，希望美国做出正确决定。

5.英国

据《卫报》报道，英国环境发展团体正呼吁首相特蕾莎-梅利用其影响力促使美国继续履行《巴黎协定》。而据《独立报》报道，德国副总理西格玛尔-加布里尔批评特蕾莎在美国是否应履行《巴黎协定》的问题上明显保持沉默。

6.中国

特朗普于2016年11月8日胜选，当时路透社报道特朗普团队正设法退出《巴黎协定》。据人民网报道，2016年11月14日中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，气候变化问题是人类面临的共同挑战。耿爽说：“中方愿与包括美方在内的国际社会一道，继续在应对气候变化问题上加强合作，推动全球实现绿色、低碳、可持续发展。”