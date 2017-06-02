外媒称中欧欲捍卫巴黎气候协定 成为气候外交主导者

德国总理默克尔在G7峰会上与特朗普会面。（英国广播公司网站）

参考消息网6月2日报道 英媒称，中国和欧盟领导人发表联合声明，表示《巴黎气候协议》是个“比过去任何时候都重要的必要之举”。

据英国广播公司网站6月1日报道，根据了解到的声明草稿，当中强调会用“最高级别的政治承诺”来实行协议。这将被视为对美国的反击。

报道称，联合声明将在当地时间6月2日峰会结束后于布鲁塞尔发表。

在过去超过一年当中，中国和欧盟官员一直在合作拟定关于气候变化和清洁能源的联合声明。

文件的重点之一是气温上升是“国家安全问题，并让社会和政治的脆弱性倍增”，同时指出发展清洁能源可以增加工作机会及促进经济成长。

草案中表示：“欧盟和中国将《巴黎气候协议》视为历史性的成果，并进一步加速不可逆的全球温室气体减排及气候复原发展。”

“《巴黎气候协议》证明了共同的政治意愿、互信及多边主义能够为现今最关键的全球性问题提供公平且有效的解决方法。中国和欧盟强调会用最高级别的政治承诺来将《巴黎气候协议》的每个层面付诸实行。”

中国和欧盟都表示将会开始行动，并且“进一步在政治和措施上进一步融合”来实行在全国性的碳减排计划。值得住意的是，中国和欧盟都同意将在2020年前提出长期的碳减排纲要。

文件也提及在其他方面合作，包含碳汇市场的发展与相互联系。以及在能源标签、能源表现标准及建筑物表现标准的双边合作。

欧盟气候与能源专员米格尔·阿里亚斯·卡涅特说：“没有人应该掉队，中国和欧盟决定更往前走。”

中国和欧盟正加强合作，在此同时，美国对于《巴黎气候协议》的参与则越来越冷。

美国媒体引述多方资讯，报道美国总统特朗普打算退出《巴黎气候协议》，特朗普在推特表示他将会在美国时间6月1日宣布决定。

在决定公布前，特朗普在意大利西西里参加G7领袖峰会，但没有达成共识。在峰会后，德国总理默克尔对美国的立场表示沮丧。

报道称，中国与欧盟的合作受到环境议题行动人士的欢迎，但世界第二大碳排放国美国将退出协议是个打击。

“如果说《巴黎气候协议》是在中美气候议题合作之下诞生的，那么现在就是中国和欧盟决定要如何捍卫及强化它。”绿色和平中国气候政策顾问李硕说。

“中国和欧盟有潜力成为国际气候外交的新主导者。”