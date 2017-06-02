NASA首次启动接触太阳计划 2018年发射探测器

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中新社休斯敦5月31日电 美国宇航局(NASA)31日宣布，计划于2018年向人类既熟悉又陌生的星球——太阳发射一个探测器，将在距离太阳表面650万公里的外大气层轨道，观测日冕的活动。这将是NASA第一个飞入日冕的探测器，也是人类首次近距离接触太阳。

美国宇航局31日在芝加哥大学威廉·埃克哈特研究中心宣布，将于2018年夏天发射一个高约3米、身穿12厘米厚碳复合保护罩的太阳探测器。不同于历史上的任何航天器，它将直接飞入太阳外层大气层日冕所在轨道上，距离太阳表面仅650万公里，探索和观测太阳外部，了解太阳风。这将是人类探测器首次如此近距离接触太阳。

芝加哥大学物理科学系院长洛基·科布尔描述近距离研究太阳的想法如何在1958年的芝加哥大学诞生时表示，“关于太阳风的许多基本问题，仍然没有答案。”

NASA科学考察局副局长托马斯·祖波森宣布，将这个探测器命名为“帕克太阳探测器”，以纪念芝加哥大学名誉教授、天文学家尤金·帕克，帕克是太阳风科学的先驱。这是NASA第一次以健在人物命名航天器。

出席发布会的帕克表示，“太阳探测器正在进入一个从未被探索过的空间区域，这很令人兴奋！人们想对太阳风中发生的事情进行更详细的测量，相信会有一些惊喜。”

“这是我们第一次飞往太阳的任务，”马里兰州格林贝尔戈达德太空飞行中心的NASA科学家埃里克·克里斯汀指出，太阳探测器的关键问题是能否抵御极端高温。“帕克太阳探测器”将装备厚达12厘米的碳复合外衣，可承受高达1400摄氏度的炽热和辐射，在最靠近太阳的地方以每小时72万公里的速度飞行。

据美国有线电视新闻网报道，美国国家科学院最近一项研究显示，没有预警的太阳风暴，可能仅在美国就造成两万亿美元的损失，并使东部海岸一年没有电力。NASA指出，近距离探测太阳，将回答一些长期以来困扰着天文学家的难题，有助于揭示太阳的运行机制，了解太阳与行星、地球的关系，提高人类预测太空天气的能力，改善会影响地球生命的主要天气事件，以及协助太空卫星和宇航员的观测。对于太阳物理学而言，“帕克太阳探测器”堪称是哈勃望远镜级别的任务，该计划预计结束时间为2025年6月。