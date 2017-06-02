普京：俄罗斯不会坐视美国在韩部署萨德

[摘要]普京说，即使朝鲜宣布停止所有核试验和导弹计划，美国也会找到其他借口来继续扩大反导系统，或是根本无需任何借口，就像目前在欧洲所做的那样。俄罗斯必须对此加以注意。

俄罗斯总统普京。中新社记者 王修君 摄

中新社圣彼得堡6月1日电 (记者 王修君)当地时间6月1日，俄罗斯总统普京表示，即使朝鲜停止导弹计划，美国依然能找到借口扩大反导系统。

普京当天在圣彼得堡国际经济论坛期间会见国际通讯社负责人时作上述表述。他说，美国在欧洲和远东扩大部署反导系统将导致军备竞赛，俄罗斯不会坐视美国的相关行动，包括在韩国部署“萨德”反导系统。

普京说，即使朝鲜宣布停止所有核试验和导弹计划，美国也会找到其他借口来继续扩大反导系统，或是根本无需任何借口，就像目前在欧洲所做的那样。俄罗斯必须对此加以注意。

普京称，美国向俄东部边境派遣了航母，建立反导系统。而俄罗斯为应对局势被迫采取措施。俄扩大了在远东和南千岛群岛(日本称：北方四岛)的军事部署，以保障自身安全，消除在远东出现的威胁。如果要在南千岛群岛去军事化，则首先要缓解整个地区的紧张形势。

普京说，如果南千岛群岛划给日本，根据日美达成的相关协议，理论上美国有向南千岛群岛驻军的可能性，“这对俄罗斯来说是绝对不可接受的”。

普京强调，目前俄罗斯在争取自身利益，可是有的国家正在采取包括经济措施在内的各种不符合国际法的行动，遏制俄罗斯合法维护国家利益的愿望。

自2014年以来，受克里米亚事件和乌克兰危机影响，俄罗斯与西方关系降到了“冷战以来的最低点”。双方不信任感增强。北约高官多次把俄罗斯称为欧洲安全的“最主要威胁”。而俄罗斯也多次指责西方国家加强了在俄边境地区的军事存在，称西方国家正从“东西两面对俄形成夹攻”。