美国总统特朗普宣布退出《巴黎协定》

新华社快讯：美国总统特朗普1日宣布退出《巴黎协定》。该协定是继《京都议定书》之后具有里程碑意义的全球气候变化协议。

相关新闻：如果特朗普退出《巴黎协定》，世界和美国会怎样？

尽管几乎整个世界都在劝，但以特朗普“人来疯”的风格，美国政府还是有可能以某种形式退出全球应对气候变化的《巴黎协定》。

果真如此，将对世界和美国有什么影响？ 答案是：对世界有害，对美国也不利。

气候变化是“骗局”？

全球气候变化后果人所共知，科学界主流认为，目前人类活动带来的大量碳排放对气候变化有影响，大多数人也接受这个结论。

但也有人认为，气候变化与人类活动关系不大，所谓气候变化问题是个“骗局”。

美国一些地区和行业，如中西部地区和煤炭行业，还认为减排的承诺和努力对美国经济有伤害。

出于认识和经济考虑，美国国内保守派中颇有一些人反对在环保问题上作出承诺和努力。小布什时期就宣布不受《京都议定书》（1997年签订）的约束。不过，自由派的克林顿和奥巴马当政时，美国政府积极一些，但也有顾忌。

具体到《巴黎协定》，2015年国际社会签订这个文件时，奥巴马主张这是一个“非限制性”协定，在国内不需要经过国会批准便可生效，以绕开共和党控制的国会。当时曾被一些保守派人士指责为“非法”“出卖美国利益”。

特朗普则在竞选中就承诺，要退出《巴黎协定》，赢得一些保守派人士的赞赏。

退出《巴黎协定》三种方式

当然美国共和党人士，也有不少是支持《巴黎协定》的，就是特朗普身边团队，也分成两派。

美国媒体报道, 特朗普团队中主张美国留在《巴黎协定》中的有：他的女儿、白宫顾问伊万卡，高级顾问、女婿库什纳，白宫国家经济委员会主任加里·科恩、美国能源部长里克·佩里等。

而主张退出的有白宫高级顾问史蒂芬·班农、环境保护局局长斯科特·普鲁伊特、白宫法律顾问唐纳德·麦克加恩等。

特朗普在国际社会压力和竞选诺言之间进行选择，肯定也要听这些内部人士的意见。

如果决定退出，特朗普政府也有几种形式可以考虑：

一，正式退出《巴黎协定》，这大概需要3年才能生效；

二，美国政府宣布《巴黎协定》是需要参议院批准的法律条约，但参议院肯定不会投票通过；

三，特朗普政府直接退出1992年通过的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC）。

因为《巴黎协定》是在UNFCCC下应对气候变化的一份文件，所以退出UNFCCC，也就退出了《巴黎协定》。

损人不利己

美国媒体分析认为，第三种退出方式比较极端，估计特朗普不会采取这种方法。

不过即便是采用第一种或第二种方式，只要特朗普政府实质性退出《巴黎协定》，就会产生很严重后果。

一方面，这将是对世界应对气候变化事业的一个打击。

目前， 欧盟、中国、印度等均已表态，即便美国退出，他们仍将坚持遵守《巴黎协定》。

但美国是世界第一经济强国，也是第二大碳排放国。如果美国退出《巴黎协定》，那么在应对气候变化的规则制定、资金安排等方面，都会产生很大影响。

更不用说，美国的退出必将起到坏榜样的作用，导致有些国家在气候变化问题上不自觉，不积极，甚至也退出《巴黎协定》。

另一方面，退出《巴黎协定》，可能让特朗普赢得支持者的欢呼，但对美国实际上也很不利。

首先，美国的信誉将受到打击。克林顿时期，美国曾加入《京都议定书》，小布什上台后，宣布不受约束，这让美国已经在世界环保圈内声名欠佳。后来奥巴马上台后，采取积极措施，在《巴黎协定》上签字，算是挽回一些声誉。

随着气候变暖的形势越来越急迫，世界各国在环保问题上的共识，已非1997年签署《京都议定书》时可比。全世界只有叙利亚和尼加拉瓜两国没有在《巴黎协定》上签字。而且叙利亚是因为当时战火连天，没有参会；尼加拉瓜则是认为《巴黎协定》涵盖范围不够广才拒绝签字。

因此CNN的一篇报道说，如果特朗普政府退出《巴黎协定》，那就是“和世界上所有国家都过不去”。其信誉损失可想而知。

其次，信誉损失之后，特朗普所宣称要进行的一些合作，比如经贸谈判、反恐斗争等，恐怕也会受到影响。

再次，退出《巴黎协定》、在应对气候变化上消极，对美国本身经济也未必有利。

美国公共广播公司PBS上周播出一个节目，以挪威大力发展新能源、电动汽车的事例，与特朗普“挽救煤矿工人”、“挽救美国汽车制造”的口号相对照，借专家之口，指出解决问题的真正出路，在于发展清洁能源，创造新的岗位，而不是苦守旧的行业，更不是舍不得污染产业。

当然，对于特朗普来说，他可能听不进这些“进步势力”的声音，他所迷恋的，是忠实支持者兴奋的呼喊。他大概以为，极端脱离整个世界，美国也能“再次伟大”。