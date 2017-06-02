美国退出巴黎协定 奥巴马回应：民众会捍卫低碳的未来

华盛顿时间6月1日下午3时36分（北京时间6月2日凌晨3时36分），美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布：退出《巴黎协定》。美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）、美国环保署署长斯科特·普鲁伊特（Scott Pruitt）等官员都出席了发布会。

特朗普表示，美国将开始协商新的条款，可能重新加入《巴黎协定》，甚至缔结新的气候协定。但条件是，必须“对美国公平”。特朗普抨击了《巴黎协定》对发达国家每年筹资1000亿美元支援发展中国家的要求，表示《巴黎协定》通过绿色气候基金将财富转移到了其他国家。而为了将美国的经济增速提升至3%-4%，美国需要一切形式的能源。

特朗普随后抨击了中国和印度，他说在《巴黎协定》的条约之下，未来许多年里中国将可以随心所欲地增加温室气体的排放量。而印度则可以在2020年，把国内的煤炭产量提高一倍。

在特朗普解释他退出《巴黎协定》决定的同时，美国前总统奥巴马发布声明：美国民间已经选择了低碳的未来，即便没有美国政府的领导，尽管美国选择加入了拒绝《巴黎协定》的小阵营，我相信，美国各州、城市、企业都会挺身而出，更加努力，捍卫地球的未来。

意大利、法国、德国三国领导人发布联合声明回复特朗普：我们认为2015年达成的《巴黎协定》是不可推翻、不可修改，因为这是我们星球、社会、经济的重要工具。

在特朗普宣布退出《巴黎协定》半小时后，特斯拉CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）发布推特宣布辞去特朗普顾问委员会的职位，他写道：“气候变化是真的，退出《巴黎协定》对美国不好，对世界也不好。”

白宫新闻发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）在特朗普宣布决定前发布推特：我是匹兹堡市人民选举出的，不是被巴黎人选出的，我承诺只要这个协定不能服务于美国的利益，我将会退出或者重新协商任何协定。

在特朗普宣布决定后，美国匹兹堡市长Bill Peduto转发了斯派塞的推特，怒怼白宫发言人：作为匹兹堡市市长，我向你保证，我们会追随《巴黎协定》的指导方针，为了我们的人民、经济和未来。

据此前美媒报道，特朗普政府正在研究如何退出《巴黎协定》，而面前有3种退出的形式：一是直接退出《巴黎协定》，但按规定，这也许要等到2020年才能生效；二是特朗普政府宣布《巴黎协定》是需要参议院批准的法律条约，但参议院肯定不会投票通过；三是《巴黎协定》是《联合国气候变化框架公约》下的应对气候变化文件，特朗普政府直接退出公约。

而在特朗普屡屡威胁要退出《巴黎协定》的过程中，国际社会和政界、商界、学界等各界人士纷纷抨击特朗普这一行为，并表态将坚持《巴黎协定》，对抗气候变化。

2015年12月12日，第21届联合国气候变化大会在法国巴黎举行，195个与会国家和欧盟代表一致通过了《巴黎协定》，携手对抗气候变化。迄今为止，在全球的197个国家之中，《巴黎协定》已经对其中147个国家生效。另有48个签约国尚待批准协定，只有尼加拉瓜与叙利亚两个国家没有签署协定。此次特朗普宣布退出《巴黎协定》，美国加入尼加瓜拉与叙利亚的阵营，成为全球第三个明确拒绝加入对抗气候变化阵营的国家。

《巴黎协定》旨在通过改变依赖化石燃料的能源结构，减少全球温室气体排放，对抗气候变暖。《巴黎协定》为世界各国定下了一个“硬指标”：以工业化之前的世界气温为基准，把全球平均温度升幅控制在2°C以内，或者更进一步，将气温升幅控制在1.5°C以内。2030年，全球温室气体排放下降到400亿吨，尽快实现全球温室气体排放达到峰值，再不上升。缔约国将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动。发达国家将继续带头减排，并加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持，帮助发展中国家减缓和适应气候变化。

但特朗普把全球气候变化视为“骗局”。早在2012年，他便发推特称气候变暖是中国人捏造出来的理论，目的是削弱美国制造业的竞争力。从2016年美国大选时起，特朗普便把火力对准了《巴黎协定》。彼时共和党人是特朗普的坚实后盾，宣称将在特朗普就职总统100日之内，退出《巴黎协定》。作为大选的赢家，特朗普任命斯科特·普鲁伊特（Scott Pruitt）为美国环保署署长，普鲁伊特此前致力于起诉奥巴马的能源与气候法案；特朗普还任命“气候变化的质疑者”里克·佩里（Rick Perry）为能源部部长。今年3月，特朗普撤回了奥巴马的一系列能源气候法案，推翻了这些奥巴马为履行《巴黎协定》承诺而留下政治遗产。特朗普也曾一度游移，透露对《巴黎协定》持开放心态，但又指责中国付出太少。在近日的七国集团（G7）峰会上，特朗普没有参与气候变化联合声明。本周三他被爆出已决定退出《巴黎协定》后，终于在华盛顿时间6月1日，给出了最终的答案。

此前联合国秘书长古特雷斯在纽约大学就气候变化问题发表了演讲，他重申，气候变化是不可否认的。古特雷斯谈到，去年是有气象记录以来最热的一年，过去的10年也是有气象记录以来最热的10年。现在人们已经看到了大规模的洪水，更强力的龙卷风，没有雨的雨季，以及更加猛烈的飓风和台风。在以往每十年发生一次干旱的地方，周期变为每五年甚至每两年发生一次。2016年，全世界118个国家和地区的有2400万人由于自然灾害而流离失所，这是由于冲突而流离失所的人数的三倍。

奥巴马政府代表美国做出“自主贡献”的承诺，是以2005年的排放量为基准，到2025年削减26%到28%的排放量。此外，为履行发达国家的责任，奥巴马政府承诺向联合国提供30亿美元的基金，帮助发展中国家对抗气候变化。奥巴马在离任之前，向联合国的绿色气候基金(Green Climate Fund)提供了10亿美元基金，实现了三分之一的承诺。

创绿研究院项目主管郭虹宇向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示：从国际层面，不论特朗普是否留在巴黎协定框架内，两件事比较确定，一是美国联邦政府今后至少四年内在全球气候治理中不会有所实质性的作为；二是全球以可再生能源为代表的新一轮工业化/清洁能源转型的浪潮不可阻挡。中国、欧盟要发表气候协议的联合声明，除美国外的全球六大工业化国家，以及气候脆弱性国家如斐济等等都表示要落实巴黎协定。且在清洁能源技术与应用上不断创新。

郭虹宇认为，从美国国内层面看其实质行动的话，由于除了联邦政府外，不能忽视的是地方层面，私营部门与民间社会的行动。许多州政府承诺将继续在地方层面推动气候行动。美国许多机构投资者，工商界巨头如谷歌，苹果，亚马逊，英特尔等都承诺清洁能源转型。